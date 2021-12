Königliche Grüsse Weihnachtskarte: Harry und Meghan teilen erstmals Foto von Lilibet Sechs Monate lang haben die Sussexes die Welt warten lassen. Nun haben sie ihren Fans ein besonderes Weihnachtsgeschenk gemacht und ihre Tochter der Öffentlichkeit gezeigt.

Der britische Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) haben erstmals ein Foto ihrer Tochter Lilibet mit der Öffentlichkeit geteilt. Auf einer digitalen Weihnachtskarte ist die im Juni geborene «Lili» gemeinsam mit ihren Eltern und dem zwei Jahre alten Brüderchen Archie zu sehen. Die Familie sitzt auf einer Treppe im Freien in ihrem Zuhause im kalifornische Santa Barbara.

Meghan hält das Baby in die Luft, das vor Vergnügen den Mund weit aufreisst. Harry ist die Freude über seine Tochter deutlich anzusehen. Auch er strahlt vor Glück. Archie hingegen scheint es auf dem Schoss seines Vaters schon langweilig zu werden. Er rutscht beinahe hinunter und scheint die Kamera gar nicht zu bemerken.

«Happy Holiday» steht über der Karte, die auf der Webseite der Katastrophenhilfe «Team Rubicon» veröffentlicht wurde. Unter dem Bild heisst es: «Dieses Jahr, 2021, haben wir unsere Tochter Lilibet auf der Welt willkommen geheissen. Archie machte uns zu «Mama» und «Papa» und Lili machte uns zu einer Familie.» Darauf folgt eine Liste verschiedener wohltätiger Organisationen. Das Paar habe diese bereits unterstützt, heisst es dazu in weiter dem Text, der sich wie ein dezenter Aufruf zum Spenden liest.

Harry und Meghan hatten sich Anfang vergangenen Jahres von der Königsfamilie losgesagt und ihren Lebensmittelpunkt in die USA verlegt. Aufsehen erregende Interviews, in denen die beiden den Royals schwere Vorwürfe machten, vertieften den Graben weiter. Selbst über Lilibets Namen gab es Zoff: Es ist der Spitzname für Harrys Oma, Queen Elizabeth II. (95), aus deren Kindheit. Ob die Monarchin mit der Namenswahl für ihr Urenkelkind einverstanden war, ist umstritten. Es ist bereits das zweite Weihnachten, dass Harry nun nicht mit den Royals in Grossbritannien verbringt. (dpa)