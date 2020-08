Frau Amaudruz, die SVP Schweiz spricht sich gegen den zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub aus. Sie haben sich heute trotzdem vor den Medien für ein Ja eingesetzt. Weshalb?

Céline Amaudruz: Ich habe mich immer für die Gleichstellung zwischen Frauen und Männern eingesetzt. Heute tue ich dies für die Gleichstellung der Männer: Die Väter haben heute nicht die Möglichkeit, nach der Geburt in der Nähe ihres Kindes zu sein – es sei denn, sie beziehen Ferientage oder unbezahlten Urlaub. Der bezahlte Vaterschaftsurlaub ist in meinen Augen eine Investition in die Zukunft unseres Landes.

Ist er nicht zu teuer für die Wirtschaft? KMU beklagen, dass der Ausfall der Väter während zwei Wochen nur schwer verkraftbar sei.

Natürlich kostet der Vaterschaftsurlaub etwas. Aber für mich ist er finanziell gesehen eine sinnvolle Investition und keine Auslage. In der Schweiz waren die Unternehmen immer in der Lage, die Abwesenheiten der Männer aufgrund von Militärdienst oder Zivilschutz zu bewältigen. Somit wird auch der Vaterschaftsurlaub organisatorisch ohne grössere Probleme möglich sein. Für die KMU bedeutet der bezahlte Vaterschaftsurlaub, dass sie als Arbeitgeber wieder attraktiver werden. Denn die grossen, multinational tätigen Konzerne gewähren schon heute grosszügige Vaterschaftsurlaube, ebenso die öffentlichen Verwaltungen. Die Finanzierung über die Erwerbsersatzordnung (EO) ist für die Wirtschaft verkraftbar – trotz der Coronakrise.

Mehrere SVP-Kantonalparteien in der Romandie haben die Ja-Parole zum Vaterschaftsurlaub beschlossen. Weshalb ticken die Welschen SVPler anders als die Deutschschweizer?

Möglicherweise haben wir in der Romandie eine etwas städtischer geprägte Sichtweise auf gesellschaftspolitische Fragen. Die SVP in der Romandie scheint mir in der Gesellschaftspolitik eher auf der Höhe der Zeit zu sein. Aber es gibt auch in der Deutschschweiz vereinzelte SVP-Exponenten und -Exponentinnen, die den Vaterschaftsurlaub befürworten.