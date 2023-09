Klimaschutz Zehntausende ziehen an nationaler Klimademo durch Bern An der nationalen Klimademo in Bern setzen sich Tausende für den Klimaschutz ein. Die Veranstalter sprechen von bis zu 60'000 Menschen.

Video: Katja Jeggli/CH Media Video Unit

Am Samstagnachmittag ist es in der Berner Innenstadt laut und voll: An der nationalen Klimademo fordern Demonstranten sofortigen Klimaschutz. Die Veranstalter sprechen von 60'000 Teilnehmenden. Seit 14:30 Uhr ziehen sie durch die Strassen zum Bundesplatz. Darunter sind Menschen aus der Pflege, Landwirtschaft, Gebäudetechnik, Senioren und Outdoorbegeisterten.

Gerammelt voll: Die Demonstranten ziehen durch die Innenstadt zum Bundesplatz. Bild: zvg

Und sie machen klar, was sie wollen: Klimagerechtigkeit. Die Klimakrise verschärfe die jetzt schon bestehenden Ungleichheiten auf globaler Ebene noch weiter, heisst es in einer Mitteilung: «Das Totalversagen des Ständerates diese Woche bei der Revision des CO2-Gesetzes zeigt: Neuwahlen sind überfällig. Es brauchen ein Parlament, das die Klimakrise ernst nimmt.»

Auf dem Bundesplatz angekommen soll es diverse Reden zum Thema geben. Auch Konzerte sind geplant. Wie die Polizei im Vorfeld mitteilte, ist am Nachmittag mit grösseren Verkehrseinschränkungen zu rechnen. (zen)