Klimapolitik Weshalb ein britischer Baron bei Bundesrätin Sommaruga für einen Schweizer Klimarat lobbyiert Welche Rolle soll die Wissenschaft in der Klimapolitik spielen? Über diese Frage sind sich Umweltministerin Sommaruga und Wissenschaftskreise uneins. Bevor nächste Woche der Nationalrat die Frage berät, mischt sich jetzt ein englischer Lord in die Diskussion.

Wendet sich auch an Nationalratspräsidentin Irène Kälin:

John Selwyn Gummer, Baron Deben. Bild: Eamonn McCabe/Getty

Er sass im Kabinett von Premierministerin Margaret Thatcher, unter Premier John Major amtete er als Umweltminister. Für kurze Zeit war John Selwyn Gummer sogar Vorsitzender der britischen Konservativen. 2010 erhielt er alsdann den wohlklingenden Titel Baron Deben, of Winston in the County of Suffolk, und zog ins House of Lords ein. Seit 2012 steht er dem «Committee on Climate Change» des Vereinigten Königreichs vor.

In dieser Rolle mischt sich der mittlerweile 82-Jährige nun in die Schweizer Innenpolitik. Er hat Umweltministerin Simonetta Sommaruga und Nationalratspräsidentin Irène Kälin einen Brief geschrieben.

Die Angelegenheit betrifft die Abschaffung des beratenden Organs für Fragen der Klimaänderung (OcCC), dessen Mandat SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga letztes Jahr hat auslaufen lassen. Unterstützt von Wissenschaftskreisen hat der Schwyzer Mitte-Ständerat Othmar Reichmuth eine Motion eingereicht, die eine neue Expertenkommission fordert. Der Ständerat hat sie im Februar unterstützt, gegen den Willen von Simonetta Sommaruga. Nächste Woche wird nun der Nationalrat über den Vorstoss entscheiden. Und hier setzt jetzt Baron Debens Lobbying an.

Mit dem Schweizer OcCC und dessen langjähriger Präsidentin, der ehemaligen CVP-Nationalrätin Kathy Riklin, habe er eng und gut zusammengearbeitet. Dass es nun abgeschafft worden ist, passt dem Lord offensichtlich nicht. Er weist darauf hin, dass die Entwicklung international in die entgegengesetzte Richtung gehe. Mehrere Länder und auch die EU haben jüngst neue Beratungsgremien oder Klimaräte geschaffen, die eng zusammenarbeiten. Als ehemaliger Minister sei er überzeugt, dass ein «statutarisch unabhängiges Beratungsorgan», wie der von ihm präsidierte britische Klimarat, Regierungen zu einer besseren und effektiveren Politik verhelfe, «zumal unser Mandat die gesamte Regierung betrifft, nicht nur das Klima-Ministerium». Er hoffe, so schliesst Lord Deben, «dass die Diskussionen im Schweizer Parlament in ein erneuertes Mandat für ein unabhängiges Beratungsorgan mündet, das auf den Arbeiten des OcCC aufbaut».

Sommarugas Departement hält die Fäden in der Hand

Dass der britische Klimapolitiker betont, wie wichtig die Unabhängigkeit eines wissenschaftlichen Beratergremiums ist und dass sich dieses an die gesamte Regierung und nicht bloss an ein einzelnes Ministerium richten soll, ist kaum Zufall. Denn genau diese beiden Punkte stehen in der Schweizer Debatte im Zentrum.

Brachte einen Thinktank in Spiel: Klimaforscher Thomas Stocker. Hanspeter Bärtschi / Solothurner Zeitung

Bereits als im letzten Jahr bekannt wurde, dass Sommaruga das Mandat des OcCC auslaufen lässt, schlug der Klimaforscher Thomas Stocker in der «NZZ am Sonntag» einen wissenschaftlich breit aufgestellten Thinktank vor, mandatiert vom Gesamtbundesrat: «Klimapolitik betrifft nicht nur das Umweltdepartement, sondern Wirtschaft, Gesundheit, Finanzen, Justiz, Migration sowie Forschung und Innovation – Klimapolitik betrifft alle Departemente», sagte Stocker im Herbst 2021.

Doch Sommaruga entschied anders. Ihr Departement, das Uvek, schloss einen Vertrag ab mit Proclim, der Plattform für Klimafragen bei den Akademien der Naturwissenschaften. Dieses wissenschaftliche Netzwerk könne «das nötige Wissen bedarfs- und situationsgerecht bereitstellen», schrieb sie namens des Bundesrats in der Antwort auf die Motion von Ständerat Reichmuth. Zudem sei im März 2021 eine Parlamentarische Gruppe Klima gegründet worden mit «dem Ziel, den Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen Politik und Wissenschaft zu pflegen». Geführt wird diese Gruppe freilich nicht von Wissenschaftern, sondern von der Klima-Allianz, «der 110 Organisationen der schweizerischen Zivilgesellschaft angeschlossen sind». Es brauche also kein neues beratendes Gremium, so der Entscheid des Bundesrats.

Kritisiert den Bundesrat: Kathy Riklin. Max Tinner

Das sieht die ehemalige OcCC-Präsidentin Riklin anders: Der Vertrag mit Proclim sichere zwar für zwei Jahre eine gewisse Zusammenarbeit von Wissenschaft und Politik. Doch sei es das Uvek, welches die Themen weitgehend bestimmt: «Eine langfristige und umfassende Beratung des Gesamtbundesrates für die anstehenden Herausforderungen zu Netto-Null-CO 2 -Emissionen ist auf dieser Basis jedoch nicht gewährleistet.»

Klimaexperte Knutti: Graben zwischen Politik und Wissenschaft

Es überrascht, dass Umweltministerin Sommaruga, die inhaltlich die Ziele der meisten Klimaexpertinnen und -experten teilt, auf die Bremse steht. Doch Reto Knutti, Professor für Klimaphysik an der ETH Zürich, stellt schon länger «eine Unterkühlung» fest im Verhältnis von Teilen der Politik und der Wissenschaft, «geprägt von einem Mangel an Vertrauen und gegenseitigem Verständnis der Rollen». In einem Blog hat er dies im März vertieft und an Aussagen von Bundesräten in der Pandemie erinnert. So sagte Ueli Maurer: «Die Experten – deren Meinung ich kaum mehr zur Kenntnis nehme – scheinen für mich nicht in der realen Welt zu leben.» Und Alain Berset sagte einmal: «Mit Prognosen können wir nicht arbeiten.»

Will Lösungen aufzeigen:

ETH-Professor Reto Knutti. Stefan Kaiser (zz) / Zuger Zeitung / Luzerner Zeitung AG

Knutti sieht darin einen «Graben zwischen Politik und Wissenschaft». Diesen erklärt er sich auch damit, dass im Parlament Vertreterinnen und Vertreter mit naturwissenschaftlichem Abschluss sehr spärlich und im Bundesrat gar nicht vertreten sind, es sei denn, man zähle den Arzt Cassis zu den Naturwissenschaftern. «Meine Wahrnehmung ist zudem, dass Teile der Politik die Stimme der Wissenschaft zuweilen als Konkurrenz in der Deutungshoheit der Fakten wahrnehmen und damit ihre Kompetenzen in Gefahr sehen.» Dabei sei völlig klar, dass die Wissenschaft nicht die politischen Entscheide vorwegnehmen kann. «Aber sie kann und muss Szenarien und Lösungen aufzeigen und vorgeschlagene Massnahmen in ihrer Wirksamkeit bewerten.»

Die Zusammenarbeit mit einer Plattform wie Proclim sei sicher richtig, genüge aber nicht, denn sie sei «gesichtslos» und habe «nicht den Stellenwert, die Sichtbarkeit und die Verbindlichkeit eines Gremiums mit einem klaren Mandat und Auftrag zur Kommunikation». Mit Blick auf die Anlaufschwierigkeiten der Science-Taskforce zu Corona räumt Knutti ein, dass die Zusammenarbeit zwischen einem Wissenschaftsgremium und der Politik «eingeübt» werden müsse. «Doch im Laufe der Zeit hat sich gerade bei Covid gezeigt, wie essenziell der Austausch ist.»

Unterstützt von Wissenschaftern und sogar einem britischen Lord, hofft nun auch Ständerat Reichmuth, dass am Mittwoch der Nationalrat seiner Motion zustimmen wird. «Der Klimawandel betrifft nicht nur ein Departement. Es geht auch um Fragen der Wirtschafts- und Finanzpolitik, um die Gesundheit oder die Sicherheit, deshalb sollten alle Departemente auf die Expertise der Wissenschaft zurückgreifen können.»