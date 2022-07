Klimakrise Erste Klimaklage gegen Schweizer Konzern: Wie vier indonesische Inselbewohnende von Holcim Gerechtigkeit fordern Der steigende Meeresspiegel lässt die indonesische Insel Pari Jahr für Jahr mehr verschwinden. Zugleich zerstören die regelmässigen Fluten die Lebensgrundlage der Inselbewohner. So darf es nicht mehr weitergehen, finden vier von ihnen – und nehmen den Zementkonzern Holcim in die Pflicht.

Geht es so weiter, dürfte von der Insel Pari 2050 nicht mehr viel zu sehen sein. Bild: zvg

Asmania und Edi leben gemeinsam mit etwa 1200 weiteren Menschen auf der indonesischen Insel Pari. Asmania betreut ein Gästehaus mit vier Zimmern, Edi sichert das Einkommen seiner Familie mit der Fischerei. So war es zumindest bis vor einigen Jahren. Mittlerweile haben die klimabedingten Veränderungen die Insel so hart getroffen, dass weder Tourismus noch Fischerei zu einem anständigen Einkommen beitragen. Der steigende Meeresspiegel führt regelmässig zu Überschwemmungen, die Häuser und Strassen beschädigen. In den letzten Jahren verschwand bereits ein Zehntel der Inselfläche unter Wasser. Geht es so weiter, dürfte die Insel 2050 grösstenteils verschwunden sein.

Doch so weit wollen es Edi, Asmania und zwei weitere Inselbewohner nicht kommen lassen. Mit der Unterstützung von Indonesiens grösster Umweltschutzorganisation Walhi haben die vier Bewohner im Namen der Insel ein rechtliches Verfahren gegen den in der Schweiz ansässigen Konzern Holcim eingeleitet. Dafür haben sie am Montag beim Friedensrichteramt in Zug ein Schlichtungsverfahren eingereicht. Sie fordern erstens Schadenersatz für die entstandenen Schäden. Zweitens wollen sie Beiträge für Flutschutzmassnahmen, um künftige Schäden zu verhindern. Dafür sollen Dämme erstellt und Mangroven gepflanzt werden. Und drittens soll sich Holcim verpflichten, seine Treibhausgasemissionen zu reduzieren.

Edi wurde auf der Insel Pari geboren. Damit er seine Frau und seine drei Kinder ernähren kann, fährt er täglich mit seinem Boot zum Fischen aufs Meer hinaus. Bild: Abdul Baits

Mit der Klage wollen die Inselbewohner den Zementkonzern für seine Mitverantwortung an der Klimakrise zur Rechenschaft ziehen, wie Edi sagt: «Es ist nicht fair, dass wir die Folgen ertragen müssen von Handlungen, mit denen wir nichts zu tun haben.»

Grösster Zementhersteller der Welt

Begleitet und unterstützt werden die Bewohner der Insel Pari nicht nur von Wahli, sondern auch vom Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz (Heks) sowie der Menschenrechtsorganisation ECCHR. Das Heks betonte an der Medienkonferenz am Dienstag, dass sich mit diesem Verfahren «erstmals ein Schweizer Konzern rechtlich für seine Rolle beim Klimawandel verantworten» müsse.

Doch weshalb richtet sich die Klage gegen Holcim? Es gibt schliesslich viele andere Firmen, die den Klimawandel mitverantworten. «Das ist so», sagt Heks-Klimaexperte Yvan Maillard, «aber Holcim ist der grösste Baustoffhersteller der Welt und zudem das einzige Schweizer Unternehmen auf der Liste der sogenannten ‹Carbon Majors›.» Dazu zählen die 108 grössten Unternehmen der Kohle-, Erdöl-, Gas- und Zementindustrie. Gemäss einer Studie des Climate Accountability Institute sind diese Firmen für rund 70 Prozent aller industriellen CO 2 -Emissionen verantwortlich, die seit 1750 angefallen sind. Holcim selbst hat laut Maillard 0,42 Prozent aller globalen industriellen CO 2 -Emissionen seit 1750 verursacht. Dass «Holcim mit seinen Aktivitäten massgeblich zur Klimakrise» beitrage, sei also «sehr wahrscheinlich».

Ordentliches Zivilverfahren

Dass sich Unternehmen an der Bewältigung der Klimakrise beteiligen, müsse zu einer Selbstverständlichkeit werden, sagt Nina Burri, Fachverantwortliche beim Heks. «Wenn eine Firma einen Schaden anrichtet, soll sie dafür geradestehen», so Burri.

Das Verfahren richtet sich zum ersten Mal in der Schweiz nicht gegen den Staat, sondern gegen einen privaten Konzern. Die Klage wurde auf dem ordentlichen Rechtsweg eingereicht. Das Friedensrichteramt Zug bestätigt auf Anfrage den Eingang des Schlichtungsgesuchs und teilt mit, dass die Verhandlung zwischen den Klägern und Holcim frühestens Ende September stattfindet.

Die dreifache Mutter Asmania vermietet Zimmer an Touristen und kocht für sie. Wegen der Überschwemmungen sagen Gäste regelmässig wieder ab. Bild: Abdul Baits

Asmania hofft, dass es dann zu einer Einigung kommt und sie den Schadenersatz nutzen kann, um das Haus ihrer Familie auf ein höheres Fundament zu stellen. Konkret soll Holcim ihr und den drei Mitklägern je einen Betrag von rund 3600 Franken zahlen. Das entspricht 0,42 Prozent des individuellen Schadens, den die vier Kläger durch die klimabedingten Veränderungen erlitten haben. Holcim soll also lediglich für jenen Teil aufkommen, für den das Unternehmen theoretisch verantwortlich gemacht werden kann. Gleichzeitig verlangen die Inselbewohner, dass Holcim seine CO 2 -Emissionen «schnell und deutlich» senkt.