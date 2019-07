(sar/mlu) Aktionen von Klima-Aktivisten: In Zürich und Basel haben Protestierende die Zugänge zu Schweizer Banken blockiert. In Zürich versammelten sich rund 100 Personen vor der Credit Suisse am Paradeplatz, wie die watson-Reporterin vor Ort berichtet.

Frida Kohlmann, Sprecherin von Collective Climate Justice: «Die CS ist ganz stark daran beteiligt, dass die Klimakatastrophe befeuert wird.»