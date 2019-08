Haben die Medien damals einen Hype veranstaltet, um der SVP zu helfen, die ja dann prompt die Wahlen gewann? Diese These wäre genauso absurd wie diejenige vom Klima-Hype. Es gehört zu den Aufgaben des unabhängigen Journalismus, sich mit den grossen Problemen auseinanderzusetzen – unbesehen davon, wem diese in die Hände spielen könnten.

Nun, vor exakt vier Jahren dominierte ein anderes Thema die Medien: Die Flüchtlingskrise. Hunderttausende hatten sich aus Syrien und Nordafrika nach Europa aufgemacht. Als Angela Merkel die Grenze öffnete, strömten eine Million Flüchtlinge nach Deutschland. Das betraf auch die Schweiz, und so war vor den Wahlen 2015 die Flüchtlingspolitik auf allen Kanälen dauerpräsent.

Die Klimadebatte sei ein reiner Hype der Medien, die den Grünen im Wahlkampf helfen wollten. So lautet ein Vorwurf der SVP, den diese mantramässig wiederholt.

Jetzt beginnt die heisse Phase des Wahlkampfs. Zum Klima könnte sich ein neues Top-Thema gesellen: Fällt die Schweiz in eine Rezession? Dass die Maschinenindustrie diese Woche nach dem Staat rief, ist ein Fanal. Wegen der drohenden Rezession stellt sie den bezahlten Vaterschaftsurlaub infrage.

Noch hat die Politik die Brisanz nicht erkannt. Dabei kühlt sich die Weltwirtschaft gerade in atemberaubendem Tempo ab, und das betrifft uns alle. «It’s the economy, stupid» – auf die Wirtschaft kommt es an: Das wusste schon der geniale Wahlkämpfer Bill Clinton. Welche Schweizer Partei merkts als erste?