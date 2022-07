Klima Geringere Ernte, schwitzende Tiere, weniger Milch: So setzt die Hitze der Landwirtschaft zu Nicht nur vielen Menschen macht die aktuelle Hitzeperiode zu schaffen. Auch Pflanzen und Tiere leiden unter den hohen Temperaturen und dem fehlenden Niederschlag.

Diese Kühe haben einen Schattenplatz aufgesucht, um der Sommerhitze zu trotzen. Bild: Keystone

Die Schweiz schwitzt. Wer kann, folgt dieser Tage dem Schatten, flieht in höhere Lagen oder kühlt sich zwischendurch im Wasser ab. In der Landwirtschaft ist es hingegen nicht ganz so einfach, der Hitze zu entkommen. Während einige Kulturen von den warmen Temperaturen profitieren, leiden andere stark. Und auch bei Kühen, Schweinen und Hühnern löst die Hitze Stress aus. Die wichtigsten Antworten zu den Auswirkungen der Hitze auf die landwirtschaftliche Produktion.

Wie wirkt sich die Hitze auf die Pflanzen aus?

Das hängt stark von der jeweiligen Pflanze ab. Während das Getreide und der Mais die Hitze vergleichsweise gut ertragen und höchstens mit Einbussen in der Qualität zu rechnen ist, haben gewisse Kulturen wie beispielsweise die Kartoffeln stärker mit den heissen Temperaturen zu kämpfen. Sie stellen in der Folge ihr Wachstum ein. Gemäss Angaben des Schweizerischen Bauernverbands (SBV) haben die meisten Pflanzen «noch kein grosses Problem, solange die Temperaturen nicht über längere Zeit auf über 30 Grad steigen». Allerdings spiele auch die Wasserversorgung eine grosse Rolle. Wo nicht bewässert werden kann, sind die sehr hohen Temperaturen in Kombination mit dem ausbleibenden Regen problematisch für das Pflanzenwachstum, heisst es beim Bundesamt für Landwirtschaft auf Anfrage. Dem pflichtet Barbara Wälchli vom Berufsbildungszentrum Natur und Ernährung (BBZN) in Hohenrain bei: «Normalerweise würden die Landwirte nach der Getreideernte wieder ansäen. Doch weil es im Moment so trocken ist, macht das keinen Sinn.»

Wie gehen die Tiere mit der Hitze um?

Viele Tiere reagieren auf warme Temperaturen mit sogenanntem Hitzestress, wie Raphael Albisser vom BBZN sagt: «Beim Rindvieh zeigt sich das beispielsweise darin, dass die Kühe näher zusammenstehen und Schattenplätze aufsuchen. Zudem essen sie weniger, wodurch die Milchleistung sinkt.» Auch Schweine und Hühner mögen die Hitze nicht. Sie können nicht schwitzen und sind deshalb sehr empfindlich.

Weil wie beim Rindvieh auch bei den Schweinen und Hühnern bei zu warmen Temperaturen die Leistung abfällt, sei es «im Eigeninteresse des Landwirten, angenehme Haltungsbedingungen zu schaffen», so Albisser. Dazu zählen unter anderem ausreichend Wasserstellen, Schattenplätze, Luftzirkulation im Stall, Wasservernebelungsanlagen sowie die Anpassung der Weidezeiten. «Bei dieser Hitze ist es sinnvoll, das Rindvieh entweder über Nacht oder am frühen Morgen auf die Weide zu lassen», sagt Albisser.

Es ist heiss, ist es gleichzeitig auch trocken?

Aktuell herrscht in der Schweiz laut Meteorologen eine sogenannte« mittlere Trockenheit». Gemäss Vorhersagen von Meteo Schweiz und der Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft ist allerdings bis Anfang August in der ganzen Schweiz mit einer grossen Trockenheit zu rechnen. Schon jetzt sind die Pegel vieler Seen und Bäche tief. Wasserentnahmen sind je nach Region nur noch eingeschränkt möglich.

Sollen die Landwirtinnen und Landwirte ihre Felder nun bewässern?

Auch das hängt wiederum von der Art der Kultur ab. Gerade Gemüsebauern kommen im Moment nicht darumherum, ihre Felder zu bewässern, um den fehlenden Niederschlag auszugleichen. Sie haben nur zwei Möglichkeiten: Entweder sie bewässern ihre Felder oder sie müssen ganz auf die Ernte verzichten.

Viele Gemüsekulturen müssen aufgrund der Trockenheit bewässert werden. Bild: BR

Fallen die Ernten wegen der aktuellen Hitzeperiode kleiner aus?

Im Moment sehe es eher nach dem Gegenteil aus, sagt Barbara Wälchli vom BBZN: «Wir hatten bis anhin ein gutes Jahr, zumindest dort, wo es keinen Hagel gab.» Das freut besonders auch die Obstbauern: Aktuell deutet unter anderem beim Steinobst alles auf eine vielversprechende Ernte hin. Mit kleineren Ernten hingegen ist bei anhaltender Trockenheit dort zu rechnen, wo wasserintensive Kulturen wie Salat oder Tomaten nicht bewässert werden können. So sagt Wälchli denn auch: «Regen in den nächsten Tagen würde der Natur guttun.»

Kann sich ein Landwirt gegen wetterbedingte Missernten versichern?

Grundsätzlich sind Landwirte und Landwirtinnen eigenständige Unternehmer, die deshalb auch die mit der Landwirtschaft verbundenen Risiken grösstenteils selber tragen. Nichtsdestotrotz besteht die Möglichkeit, auf privater Basis eine Ernteversicherung abzuschliessen. Diese deckt laut Angaben des Bauernverbands Frost- und Trockenheitsschäden ab. Die Kosten dafür müssen die Betriebe vollumfänglich selbst tragen. Anders sieht es aus, wenn die Landwirtschaftsbetriebe «massive Wirtschaftlichkeitseinbussen» erleiden. Dann kann der Bund sogenannte Liquiditätshilfen gewähren.