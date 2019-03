Die 5-jährige Luana trägt gerne pink, spielt oft mit Mädchen aus der Nachbarschaft und hält am liebsten die Babypuppe im Arm. Nie würde es ihr in den Sinn kommen, sich im Dreck zu wälzen, wie es ihr älterer Bruder tut. So weit, so gewöhnlich, bloss: Luana kam als Luca zur Welt.

Dass sie anders ist, wird den Eltern früh klar. Schon mit drei zeigt Luca ein von anderen Buben stark abweichendes Verhalten. Das blieb so. «Ich bin kein Junge, sondern ein Mädchen», sagt das Kind noch heute.

Luana, die in einem Dok-Film vorgestellt wurde, ist kein Einzelfall. Heute wird bei Buben und Mädchen häufiger eine sogenannte Geschlechtsdysphorie diagnostiziert als noch vor fünf Jahren. Offizielle Zahlen fehlen, doch Kliniken, die auf die Behandlung von Transidentität spezialisiert sind, berichten von stark steigenden Zahlen. Viele Kinder und Jugendliche würden ihr biologisches Geschlecht ablehnen.