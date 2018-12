Nur: Das mit der Geheimhaltung funktionierte nicht immer. Sei es, weil äusserliche Unterschiede zwischen Eltern und Kind zu frappant waren, sei es, weil bei einem Bluttest Ungereimtheiten auftauchten. Oder schlicht, dass ein Elternteil die Wahrheit nicht mehr länger vertuschen wollte. Betroffene berichten in Foren, wie ihnen die Nachricht, dass sie ein «Spenderkind» sind, den Boden unter den Füssen weggezogen hat. Wie die eigene Identität infrage gestellt und das Vertrauen in die Eltern erschüttert wurde. Viele äussern das Bedürfnis, ihren «Spender» kennenzulernen, mehr über ihre biologische Herkunft zu erfahren.

Früher wurde die Geheimhaltung hoch gehalten. Studenten und Unterassistenten wurden für Samenspenden angeworben - unter Zusicherung völliger Anonymität. Auch den Eltern wurde empfohlen, dem Nachwuchs ja nichts über die erfolgte Samenspende zu verraten. Damals, in den 70er- und 80er-Jahren, hielt man dies für die beste Lösung. Für alle Beteiligten.

Gefühl der Heimatlosigkeit

«Bei einer unbekannten Samenspende fehlt, wie bei einer Adoption, ein wichtiger Teil, damit sich ein Mensch als Ganzes fühlen kann», sagt Karin Meierhofer, Geschäftsleiterin der Anlaufstelle für Fragen rund um Pflege- und Adoptivkinder PACH. Betroffene berichteten häufig von einem Gefühl der Heimatlosigkeit. «Meist geht es bei der Suche nach der Herkunftsfamilie nicht darum, eine neue Familie zu finden. Kinder wollen einfach wissen, woher sie kommen. Was der Vater beruflich macht. Ob sie das Talent zum Holzfällen oder die sportlichen Fähigkeiten von ihm geerbt haben», sagt Meierhofer.

Ab 2019 haben Spenderkinder der jüngeren Generation erstmals das Anrecht, Angaben zur Identität und zum Aussehen ihres biologischen Erzeugers zu erhalten. Hintergrund ist ein Umdenken in den 90er-Jahren. Langsam setzte sich die Erkenntnis durch, dass betroffene Kinder einen Anspruch auf Informationen zu ihrer Herkunft haben. 2001 schliesslich wurden anonyme Samenspenden in der Schweiz verboten. Der Bund führte ein Register ein, in dem die Angaben zu sämtlichen Spendern gesammelt werden.