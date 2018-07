Sepsook "Sepp" Imhof (49) wird seine Tochter Laura* (16) nicht so bald wiedersehen. Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) Olten-Gösgen hat ihm das Aufenthaltsrecht über sie entzogen. Das bedeutet, dass er nicht bestimmen darf, wo sie wohnt. Sie selber will nach dem Tod der Mutter nicht zurück zu ihm und beim Stiefvater bleiben. Nun hat das Bundesgericht in einer öffentlichen Beratung entschieden, dass die Solothurner Behörden das Recht korrekt angewendet haben.

Die fünf Bundesrichter diskutierten ausführlich, ob es richtig war, dass das Solothurner Verwaltungsgericht eine Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt hatte. Für Imhof hatte das den Nachteil, dass er sein Anliegen nur in einer sogenannten Instruktionsverhandlung darlegen konnte. Er konnte aber nicht vor allen beteiligten Solothurner Verwaltungsrichtern auftreten. Das Bundesgericht entschied nun mit 4:1 Stimmen, dass das Vorgehen der Solothurner Richter korrekt gewesen sei. Denn nur so hätten sie die Persönlichkeitsrechte der Tochter schützen können.