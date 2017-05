Direktor des AKW Mühlenberg

Ein Jahr danach trat er der Motor-Columbus bei, dem Unternehmen, welches das AKW Kaiseraugst bauen wollte, und wurde später dessen administrativer Direktor. Lutz seinerseits dissertierte zur Kernenergie, war beim Bau des AKW Mühleberg vom ersten Spatenstich an dabei und dessen Direktor, als das Werk 1972 ans Netz ging.

Kurz: Fischer und Lutz kennen die Kernenergie wie wenige andere in der Schweiz. Vor allem aber ist ihr Glauben in die Technologie so unerschütterlich wie die Halbwertszeit von Plutonium. Die Abfallproblematik? «Die Einschliessung der verglasten radioaktiven Rückstände oder der nicht wiederaufgearbeiteten Brennstäbe in geeignetem Gestein ist auch auf lange Sicht absolut sicher. Die Bevölkerung wird in dieser Frage zu wenig oder falsch informiert», sagt Fischer. Die hohen Kosten eines allfälligen Neubaus? «Neue Reaktoren werden dank kleinerer Leistung und Serienbauweise vollständig sicher und auch viel billiger sein», sagt Lutz. Diese Entwicklungen würden in den Medien kaum thematisiert.

Selbst die Gefahr von Reaktorkatastrophen wie in Tschernobyl oder Fukushima bringt die Kernenergie-Urgesteine nicht aus dem Konzept. «Wegen der unterschiedlichen Bauweise hätten diese in der Schweiz nicht passieren können. Auch die Aufsicht ist bei uns viel strenger», ist Fischer überzeugt. Auch ein Terroranschlag sei dank der dicken Reaktor-Schutzhüllen und der Rund-um-die-Uhr-Bewachung «hierzulande kein Thema».

Dass die Havarie von Fukushima Bundesrat und Parlament dazu veranlasst hat, der Kernenergie den Rücken zu kehren, ist für Lutz «purer Opportunismus» und ein «Nachäffen» der Politik Angela Merkels. Weltweit spreche niemand vom Atom-Ausstieg und die Forschung für Reaktortypen der vierten Generation, die höchste Sicherheit und Wirtschaftlichkeit biete, sei in etlichen Ländern schon weit fortgeschritten. «Da darf die Schweiz nicht nachhinken», sagt Lutz.