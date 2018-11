Dass die St. Galler Ständerätin Karin Keller-Sutter den Sprung aufs Ticket der FDP schaffen würde, war klar. Doch die Art und Weise, wie sie das am Freitagabend tat, war doch überwältigend. 41 Parlamentarier nahmen gestern an der Fraktionssitzung der FDP teil. 38 davon stimmten im ersten Wahlgang für Keller-Sutter – ein Glanzresultat. Entsprechend glücklich wirkte sie an der Medienkonferenz nach der Nomination. Gut gelaunt dankte sie der Fraktion für den «Vertrauensbeweis, der mir Ruhe und Kraft geben wird für den weiteren Parcours, den ich zu absolvieren habe».

Am anderen Ende des emotionalen Spektrums befand sich der Schaffhauser Regierungsrat Christian Amsler. Der Mann, der bei der Veranstaltungsreihe der FDP einen starken Eindruck hinterlassen hatte, war sichtlich geknickt. Als sich seine Konkurrenten bei ihm für die Kampagne bedankten, schien es, als habe er feuchte Augen.