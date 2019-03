An der Medienkonferenz lieferten die Strafverfolgungsbehörden Fakten, um die medialen Spekulationen zu entkräften. Urs Hans von Aesch war der alleinige Täter und Mörder im Fall Ylenia. So kommunizierten es die St.Galler Strafverfolgungsbehörden an einer Medienkonferenz zum Fall Ylenia im Jahr 2007.

Dasselbe taten sie auch heute, knapp zwölf Jahre später. Während einer Stunde legten der Erste Staatsanwalt Christoph ILL und Stefan Kühne, Leiter der Kriminalpolizei, Fakten dar, welche die aktuellen Spekulationen verschiedener Medien entkräften sollten, wonach Ylenias Mörder einen Mittäter gehabt haben soll.

«Verdacht ist nie entstanden»

Die im «Blick» und in Beiträgen von «TVO» geäusserten Vorwürfe, wonach die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft unsorgfältig gearbeitet hätten, liessen die Behörden nicht auf sich sitzen. ILL und Kühne betonten, dass die Strafverfolgungsbehörden während knapp eines Jahres im Fall Ylenia sorgfältigst gearbeitet und alles Wesentliche untersucht hätten.

Dabei sei nie der Verdacht entstanden, dass Urs Hans von Aesch einen Mittäter gehabt haben könnte, wie dies in verschiedenen Medien aktuell behauptet werde.

«Keine DNA-Spuren einer Drittperson»

Kühne begründete: