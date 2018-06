Google und Facebook überrollen den Medienmarkt. Beunruhigt Sie das?

Philipp Metzger: Das beschäftigt uns schon länger. Deshalb ist aus unserer Sicht der Ansatz richtig, dass in der Schweiz neue nationale Plattformen für Marketing und Werbung geschaffen werden – Stichwort Admeira. Auch Goldbach entwickelt sich mit dem Verkauf an Tamedia in dieselbe Richtung. Eine Werbeplattform im Medienbereich muss eine kritische Grösse haben, um im internationalen Kontext mithalten zu können. Kooperationen sind für die Zukunft des schweizerischen Medienplatzes wichtig.

Braucht es eine einzige Plattform?

Nicht unbedingt eine einzige nationale Plattform. Der Entwurf für ein Gesetz über elektronische Medien setzt auf Innovation. So sollen als indirekte Medienförderung künftig innovative IT-Lösungen unterstützt werden können. Zum Beispiel, um Qualitätsmedien besser aufzufinden. Die SRG wird zu mehr Kooperation mit anderen Medienunternehmen verpflichtet. Und die anderen Medienanbieterinnen, die eine Leistungsvereinbarung möchten, sollten innovative und kooperative Modelle prüfen. Beim Abschluss von Leistungsvereinbarungen könnte dies ein Kriterium für die Unterstützung sein.