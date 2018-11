In Yverdon hatten die drei FDP-Bundesratskandidaten wenig zu befürchten. Unter dem Gebälk des Château d’Yverdon am Rande der Altstadt war die Elite der Freisinnigen wohl behütet. Sie befand sich nämlich in der grössten Schweizer Stadt, die durch eine freisinnige Mehrheit regiert wird. Der dritte Akt der FDP-Roadshow stand an, bei welchem die Partei ihre drei Kandidaten der Bevölkerung präsentierte. Nach den Auftritten in Muttenz und Winterthur wartete auf das Trio der grosse Sprachtest.

Karin Keller-Sutter strahlte, Christian Amsler lachte, bei Hans Wicki jedoch schien das Lächeln gezwungener. Und die Sprachkenntnisse der drei Anwärter auf die Nachfolge von Johann Schneider-Ammann entsprachen in etwa ihrer Mimik, wie sich in der folgenden Fragestunde herausstellte. Wicki, der Nidwaldner im Bunde, wird froh sein, wenn er heute vor der Fraktion wieder in seiner Muttersprache sprechen kann.