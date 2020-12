Kantone leaken geheime Corona-Papiere – Bundesrat zunehmend verärgert

In den Gängen des Bundeshaus weiss man es schon lange: Wird ein geheimes Papier vom Bund an die Kantone verschickt, so dauert es keine Viertelstunde, bis es auf irgendeinem Newsportal landet. Gegen das ist in erster Linie nichts einzuwenden: Zur Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten gehört es, Vorgänge innerhalb der Behörden öffentlich zu machen.

Dieses «Leaking» wurde aber während der Corona-Pandemie besonders offensichtlich. Jedes Mal, wenn der Bundesrat den Kantonen neue Massnahmen vorschlug, berichteten Medien landauf, landab über den Inhalt des Papiers. Unabhängig davon, ob sie nach der Anhörung der Kantone auch beschlossen wurden oder nicht.

Diese Indiskretionen ärgern die Bundesbehörden zunehmend, wie watson erfahren hat. Besonders davon betroffen ist das Innendepartement von Bundesrat Alain Berset. «Leaks betreffen den ganzen Bundesrat, stören seine Entscheidungsfindung und das Vertrauensverhältnis im Gremium massiv und sind zu verurteilen», sagt Bersets Sprecher Peter Lauener.

Noch weiter mit der Kritik geht Bundesratssprecher André Simonazzi in seinem Statement: