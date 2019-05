Manchmal erinnert die Geschichte des Lehrermangels an das Theaterstück «Warten auf Godot». Zwei Landstreicher harren neben einer Landstrasse und einem kahlen Baum und warten auf ebendiesen Godot. Nur erscheint er trotz aller Ankündigungen nie. Ähnlich verhielt es sich in den vergangenen Jahren mit dem Lehrermangel. Schulen und Experten warnten ständig vor ihm, eingetroffen ist er nicht – bis jetzt.

Zwar seien viele Quereinsteiger engagiert und brächten der Schule neue Impulse, sagt Samuel Zingg, Vizepräsident des Lehrerverbandes. Doch erfahrene Teammitglieder müssten deswegen zusätzliche Aufgaben im Kollegium übernehmen, da die Neuen mit der Vorbereitung des Unterrichts ausgelastet seien. Selbst dann bleibt es für die Neulinge schwierig. «Viele gehen an die Grenze der Belastbarkeit, weil ihnen die nötige Ausbildung fehlt», sagt Zingg. Einige überfordern sich selbst.

So viele Schüler wie nie

Hauptgrund für den Lehrermangel sind die steigenden Schülerzahlen. Bis 2025 werden in mehreren Kantonen historische Höchstwerte erreicht. In Basel-Stadt, Zürich und im Thurgau dürfte die Zahl der Kinder am stärksten steigen, am wenigsten in Neuenburg, Uri und im Tessin. Gemäss dem Schweizer Bildungsbericht werden bis 2025 in der obligatorischen Schule knapp 120 000 zusätzliche Schülerinnen und Schüler in den Klassenzimmern sitzen. Ein massiver Zuwachs, der allerdings nicht das einzige Problem sein wird. In den kommenden Jahren gehen Tausende Lehrer in Pension. Es klafft eine grosse Lücke. Die Pädagogischen Hochschulen kommen mit der Ausbildung neuer Lehrkräfte kaum nach. «Wir werden unseren Beitrag leisten, aber allein können wir den zusätzlichen Bedarf nicht decken, sagte Heinz Rhyn, Rektor der Pädagogischen Hochschule Zürich, diese Woche im «Tages-Anzeiger».

Teilzeitverbot in Genf

Stefan Wolter, Mitverfasser des Bildungsberichts und Professor an der Universität Bern, rechnet damit, dass die Volksschule jährlich über 10 000 neue Pädagogen braucht. Zu den 7000 Primarlehrern kämen über 3000 Lehrer der Oberstufe hinzu, sagt er. Dass es so viele sind, liegt auch an den Aussteigern. Einerseits bleiben junge Lehrer dem Beruf nicht ewig treu. 20 Prozent geben innerhalb der ersten fünf Jahre auf. Andererseits verlassen viele Lehrerinnen den Beruf temporär oder reduzieren ihr Pensum sehr stark.