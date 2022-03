Kantonale Wahlen Rettet Pfisters Mitte-Partei das Erbe der BDP? Behäbige Berner richten über Zukunft des politischen Zentrums Erstmals seit der Fusion von CVP und BDP zur Mitte stehen an diesem Sonntag in einem Kanton Wahlen an, wo die BDP dominierend und die CVP praktisch inexistent war. Es ist ein wegweisender Urnengang für die Zukunft der Mitte von Parteipräsident Gerhard Pfister.

Am Sonntag entscheidet die Berner Bevölkerung, wer im Rathaus in der Altstadt bald regelmässig ein und aus geht. Bild: Shutterstock

Wer ein Feuerwerk an Ideen, eine Flut von Reformvorschlägen und eine hitzige Debatte über die Zukunft des Kantons erwartet hat, kennt entweder Bern nicht oder ist ein unverbesserlicher Optimist. Der Wahlkampf für die Kantonsregierung und das Parlament, den Grossen Rat, verläuft so behäbig, wie es die Klischees über den zweitgrössten Kanton erwarten lassen. Aufbruchsstimmung? Fehlanzeige. Perspektiven, wie die Abhängigkeit vom nationalen Finanzausgleich reduziert werden könnte: Mangelware. Die Wahlen: ein Verwaltungsakt. Wie so vieles im Bernbiet.

Dass der Urnengang von diesem Wochenende dennoch einige Spannung verspricht, liegt daher weniger an sachpolitischen Weichenstellungen, als vielmehr an der parteipolitischen Konstellation: In Bern tritt die aus CVP und BDP neu entstandene Mitte erstmals in einem ehemaligen BDP-Kanton an. Hier wird sich nun zeigen, ob es der Partei von Gerhard Pfister gelingt, das Erbe der Berner BDP-Väter um alt Bundesrat Samuel Schmid und Ex-Parteichef Hans Grunder zu retten.

Mobilisierung dürfte wichtige Rolle spielen

Bei der Mitte selbst herrscht Zuversicht. Jan Gnägi, der Kantonalpräsident, verweist auf eine Umfrage, bei der seine Regierungskandidatin, Astrid Bärtschi, vor ihrem Konkurrenten aus der SP, dem Bieler Stadtpräsidenten Erich Fehr, landete. Es ist das einzige offene Duell bei der Wahl der Exekutive: Sechs der Bisherigen treten wieder an, ihre Wiederwahl ist kaum in Frage gestellt. Nur die Mitte-Vertreterin Beatrice Simon tritt zurück. FDP, SVP und Mitte wollen nun mit einem Viererticket die bürgerliche Mehrheit verteidigen. Rot-Grün greift mit dem sozialliberalen Fehr an. Halten sich die Wähler diszipliniert an die parteipolitischen Vorgaben, liegt ein leichter Vorteil beim bürgerlichen Block. Doch dürfte hier die Mobilisierung eine wichtige Rolle spielen.

Astrid Bärtschi (Mitte) kandidiert für den Regierungsrat. Alessandro Della Valle

Unübersichtlicher ist die Ausgangslage bei den Grossratswahlen. Mitte-Chef Gnägi hat ein Ziel von 10 Prozent ausgerufen. Vor vier Jahren kam die BDP auf 9 Prozent, die CVP auf 0,4. Ein Zuwachs auf 10 Prozent wäre «ein riesiger Erfolg», sagt Lukas Golder, Politologe bei gfs. Im Kanton Bern hat die Mitte keine lange Tradition, und die CVP war zuletzt auf kantonaler Ebene inexistent. Die Fusion, die laut Golder eher «eine Übernahme der BDP durch die CVP» war, und vor allem der neue Name sollen der Mitte «einen Aufbruch in reformierte und urbane Gebiete ermöglichen».

In Zürich waren die Wahlen für die Mitte erfolgreich

Erich Fehr, Kandidat der SP für den Regierungsrat (Biel, 29. Mai 2018). Oliver Menge / D5

Was den Namen betrifft, hat sich in der Stadt Zürich am 13. Februar gezeigt, dass dieser in städtischen Milieus durchaus gut ankommt: Die Mitte hat dort jene sechs Sitze im Stadtparlament zurückgewonnen, die sie vor vier Jahren verloren hatte. «Das hat sie euphorisiert», sagt der Politologe. «In Bern wird sich nun zeigen, ob auch die Fusion funktioniert.» Ob also die Basis der ehemaligen BDP den Wechsel mitmacht und nun die Mitte wählt. Und ob die Parteistrukturen, die Ortsparteien und engagierten Mitglieder, die der BDP zuletzt abhanden kamen, von der Mitte bereits wieder soweit in Schwung gebracht werden konnten, dass sie im Wahlkampf erfolgreich zu mobilisieren vermögen.

GLP und FDP bieten sich den BDP-Wählern an

Es ist auch aus nationaler Perspektive ein wichtiger Testlauf, denn im Mai stehen in Glarus und Graubünden, also in den zwei anderen starken BDP-Kantonen, Wahlen an. Erfolge in allen drei Ständen könnten der Mitte starken Aufwind im Hinblick auf die Wahlen 2023 verleihen. «Die Mitte Schweiz wird die Wahlen in Bern sehr aufmerksam verfolgen», sagt der Berner Gnägi, der zugleich Vizepräsident der nationalen Partei ist.

Mit Blick auf die notorische Berner Behäbigkeit hat die Mitte freilich den Nachteil, dass sie keine Wählerinnen und Wählern hat, die ungesehen die Mitte-Liste einwerfen, weil sie das schon immer taten: Die ehemaligen BDPler sind gezwungen, sich mit etwas Neuem auseinanderzusetzen. Sie werden deshalb auch andere Listen prüfen. Wohl kaum jene der SVP, von der sie sich im Streit abgespaltet haben. Profitieren könnten aber die Grünliberalen und die Freisinnigen.

Verhalten optimistisch: Thierry Burkart, FDP-Präsident. Peter Klaunzer

Mit dem neuen Parteipräsidenten Thierry Burkart wird die FDP wieder stärker rechts wahrgenommen. Sie hat sich in der Energiepolitik (kein Atomverbot) und im Zuge des Ukraine-Kriegs in der Sicherheitspolitik (mehr Geld für die Armee) profiliert. Für liberale Ex-BDPler ist sie eine attraktive Alternative zur Mitte. Burkart zeigt sich verhalten optimistisch: Die Ausgangslage sei wegen der im 2018 noch schwachen GLP und der fusionierten Mitte zwar «unübersichtlich». Trotzdem gehe er davon aus, «dass wir nicht zuletzt aufgrund des nationalen Trends und des engagierten Wahlkampfs etwas zulegen können». Grosse Sitzgewinne verspricht sich der FDP-Chef indes nicht, denn 2018 hatte die Partei im Bernbiet mit mehreren Restmandaten grosses Proporzglück.

Tiefe Wahlbeteiligung zeichnet sich ab

Erwartet Gewinne: GLP-Präsident Jürg Grossen. Peter Schneider

Unbescheiden sind die Erwartungen derweil bei der GLP: «Die Chance ist gross, dass wir ein paar Sitze zulegen können», sagt Jürg Grossen, Präsident der GLP Schweiz. Nebst Neuwählern dürften der Partei, die seit dem Klimajahr 2019 auf einer Erfolgswelle reitet, auch Abtrünnige aus der Mitte und der SP zufliessen. Die SP ihrerseits wird wie überall zugleich von den Grünen bedrängt, die zulegen dürften. Ein Verlust gegenüber den kantonalen Wahlen 2018 ist bei der SP daher quasi budgetiert. Fraglich ist, ob sich die Partei gegenüber den nationalen Wahlen 2019 wieder leicht steigern kann, so wie vor einer Woche in der Waadt.

Bleibt die SVP. Bei ihr hängt der Erfolg hauptsächlich von der Mobilisierung der Basis ab. Und da sieht es kurz vor dem Urnengang durchzogen aus. Im Berner Jura sind bis Donnerstag mancherorts lediglich 10 Prozent der Wahlcouverts eingegangen. Im Oberland liegt der Wert mit gegen 40 Prozent zwar deutlich höher, doch laut dem Simmentaler Grossrat Thomas Knutti 2 bis 3 Prozent tiefer als 2018. Nach Abstimmungserfolgen wie dem Nein zu höheren Motorfahrzeugsteuern im Februar sei dies enttäuschend, sagt Knutti: «Aber wenn man es nicht im Portemonnaie spürt, sind die Leute schlecht zu motivieren.» Ob die SVP ihr Ziel erreicht, «halten oder leicht zulegen», dürfte sich im Endspurt entscheiden.