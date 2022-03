Kantonale Wahlen Es wird gewählt – und kaum einer geht hin: Um Wähler zu mobilisieren, schlägt ein Politologe «Super Sundays» vor Weniger als ein Drittel der Wahlberechtigten ging im Kanton Bern an die Urne. Das ist kein Einzelfall: Bei kantonalen Wahlen ist die Beteiligung vielerorts tief. Politologe Lukas Golder sagt, wie man das ändern könnte.

Die Urnen dürften voller sein: Nur knapp ein Drittel wählte im Kanton Bern. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Der Kanton Bern hat gewählt – oder besser gesagt: Knapp ein Drittel der Stimmberechtigten hat dies getan. Nur 31,2 Prozent gingen an die Urne. Ein ähnliches Bild zeigte sich vor einer Woche in der Waadt: Die Wahlbeteiligung lag bei 34,3 Prozent – und damit so tief wie seit 1998 nicht mehr. Immerhin: In Bern sank die Beteiligung nicht, sie dümpelt seit längerem bei gut 30 Prozent herum.

Andernorts ging es wie in der Waadt abwärts. In vier von sechs Kantonen, in denen dieses oder letztes Jahr kantonale Wahlen stattfanden, ist die Beteiligung zuletzt gesunken (Ob- und Nidwalden, Freiburg und Neuenburg). Dort, wo sie stieg, geschah dies quasi im Seitenwagen der nationalen Abstimmung: In Solothurn und Wallis wurde am 7. März 2021 gewählt, als unter anderem die Initiative für ein Verhüllungsverbot mobilisierte.

Die tiefe Wahlbeteiligung erstaunt gerade angesichts der Pandemie: Die politischen Entscheide prägten den Alltag in den letzten zwei Jahren stark, und auch wenn der Bundesrat die grosse Linien zog, spielten die Kantone eine gewichtige Rolle. Sie entschieden beispielsweise, ob in den Schulen Massentests durchgeführt und wie die Finanzhilfen für Firmen genau ausgestaltet wurden.

Politologe fordert «Super Sundays»

Politologen und Politikerinnen bereitet die Wahlmüdigkeit Sorgen. «Die durchwegs tiefe Wahlbeteiligung in den Kantonen ist ein Problem», sagt der Politologe Lukas Golder. Sie beeinträchtige während einer ganzen Legislatur die Legitimierung der Regierungen und der Parlamente. Doch wie bringt man die Leute zum Wählen? Mit einer Pflicht wie in Schaffhausen, wo Abstinenz gebüsst wird? «Das führt eher zu mehr leer eingelegten Listen. Leute machen dann nur mit, weil sie müssen», bilanziert Golder.

Politologe Lukas Golder José R. Martinez / Solothurner Zeitung

Der Politologe von gfs.bern bringt deshalb einen anderen Vorschlag ins Spiel: «Ich wünsche mir einen Wechsel zu ‹Super Sundays›: Dass mehrere Kantone einer Region oder eines Landesteils am gleichen Tag ihre Regierungen und Parlamente wählen.» Etwa die ganze Romandie, die Ostschweiz, die Nordwestschweiz, «idealerweise Räume mit gemeinsamen Medien». Damit erhielten die kantonalen Wahlen eine übergeordnete Bedeutung und grössere mediale Aufmerksamkeit. Die Debatte würde emotionaler, die Beteiligung dürfte – entsprechend zu nationalen Abstimmungsvorlagen und den eidgenössischen Wahlen – steigen. «Damit wäre das Ergebnis besser abgestützt und die gewählten Gremien besser legitimiert», ist der Politologe überzeugt.

Freilich müsste in diesem Szenario darauf geachtet werden, dass die für einen Kanton spezifischen Themen im Wahlkampf nicht auf Kosten nationaler oder überregionaler Parteistrategien zurückgedrängt würden. «Meiner Ansicht nach überwiegen die Vorteile einer höheren Beteiligung dank einem ‹Super Sunday› gegenüber solchen föderalistischen Bedenken», sagt Golder.

Er räumt ein, dass der Weg für so eine Reform lang wäre. Die Gründe: Es bräuchte Verfassungsänderungen in den Kantonen und - für die Umstellung - eine vorübergehende Anpassungen der Amtsdauer von Regierungen und Parlamenten.

Mehr Spektakel und Klamauk befürchtet

Marcel Dettling, Wahlkampfleiter der SVP für die Wahlen 2023, macht die tiefe Beteiligung Sorgen – auch, weil seine Partei von einer hohen Wahlbeteiligung profitiert, wie er sagt. Er ortet eine gewisse Politikverdrossenheit, mitverschuldet durch die Politik selbst. «Es ist schlecht für die Glaubwürdigkeit, wenn Abstimmungsresultate nicht umgesetzt werden, so wie bei der Masseneinwanderungsinitiative», sagt er.

Anders sieht es Grünen-Präsident Balthasar Glättli. Es gehe zum Glück nicht um ein generelles Polit-Desinteresse, sagt er mit Verweis auf die hohe Stimmbeteiligung bei nationalen Abstimmungen. «Gerade dank der direkten Demokratie aber scheinen Wahlen vielen Bürgerinnen und Bürgern – ich meine zu Unrecht – weniger wichtig», schätzt Glättli.

FDP-Präsident Thierry Burkart Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Auch FDP-Präsident Thierry Burkart verweist darauf, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger immer wieder über Sachthemen entscheiden können. «Das schmälert vermutlich den Drang, wählen zu gehen, da das Stimmvolk korrigierend eingreifen kann.» Dass die Wahlbeteiligung nicht höher ist, bedauert Burkart. «Aber womöglich zeigt es auch, dass die Menschen durchaus zufrieden sind, wie es läuft», sagt er.

Den Vorschlag eines «Super Sunday» sieht der FDP-Präsident skeptisch: Zu sehr dürften dann die nationale Parteien sowie Themen dominieren und die kantonalen Gegebenheiten zu kurz kommen, befürchtet er.

Burkart ist mit seiner Skepsis nicht allein. Grünen-Präsident Glättli findet es «nicht unproblematisch, wenn man den Wechsel zu ‹Super Sundays› mit gleichzeitigen Wahlen in vielen Kantonen vorantreiben würde, bloss weil das Spektakel bringt». Die gleichen Bedenken meldet SVP-Nationalrat Dettling an. Den Vorschlag eines «Super Sundays» könne man durchaus prüfen, sagt der Schwyzer. «Die kantonalen Wahlen dürfen aber nicht zu einer Klamaukveranstaltung verkommen wie die Bundesratswahlen. Es soll um den Inhalt gehen.» Sein Rezept für eine höhere Beteiligung: «Wir müssen verlässliche Politik machen, dann wählen die Bürger auch.»