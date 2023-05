Kanton Waadt Rossinière: Toter Autofahrer aus Stausee geborgen Die Polizei Waadt teilt am Sonntag mit, dass sie einen leblosen Autofahrer aus dem Lac de Vernex bei Rossinière bergen konnten. Es wird vermutet, dass es sich dabei um einen von Samstag auf Sonntag verunfallten Mann handelt.

Der Stausee Lac de Vernex. Archivild: Keystone

Die Kantonspolizei Waadt konnte am Sonnstagnachmittag einen toten Mann aus dem Lac du Vernex bergen. Es wird vermutet, dass es sich um einen Autofahrer handelt, der in der Nacht auf Sonntag mit einem anderen Fahrzeug frontal zusammenstiess. Sein Auto war in der Saane gefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, bestünden konkrete Hinweise zur Identität, die formelle Identifikation stehe jedoch noch aus. Gemäss aktuellem Ermittlungsstand war der Mann alleine unterwegs gewesen. Weiterführene Ermittlungen leitet die Staatsanwaltschaft Oberland. (mma)