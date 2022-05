Kanton Tessin Ein Tunnel von einem abgelegenen Ort zum anderen: Umstrittenes Metro-Projekt für Bosco Gurin trübt Bergidylle Das Projekt für eine unterirdische Drahtseilbahn vom Tessiner Walserort nach Italien nimmt Gestalt an. Doch im Dorf gibt es Widerstand.

Fehlt in keinem Tessiner Reiseführer: Ein Hinweis auf das Bergdorf Bosco Gurin im oberen Maggiatal. Federica Grassi/Getty

Bosco Gurin fehlt in keinem Tessiner Reiseführer. Die Gemeinde im oberen Maggiatal auf 1500 Metern über Meer ist nicht nur die höchstgelegene im Kanton, sondern auch die einzige, in der zumindest teilweise Deutsch gesprochen wird, besser gesagt das Gurijnärtitsch. In dieser Mundart spiegelt sich die Geschichte des Ortes. Er wurde 1253 von Walser Siedlern gegründet. Nicht viele sind geblieben. Heute zählt der malerische Ort gerade mal noch 60 Einwohnerinnen und Einwohner.

Im Gegensatz zum harmonischen Ortsbild ist die Stimmung im Dorf alles andere als harmonisch. Grund dafür ist ein Projekt, an dem sich die Geister scheiden: Eine unterirdische Standseilbahn, welche Bosco westlich mit dem Val Formazza in Italien auf der anderen Bergseite verbinden soll.

Seit über 20 Jahren wird von dieser Metro Alpin gesprochen, doch noch nie war das Projekt so konkret wie in diesem Moment. Das liegt am umtriebigen Helikopter-Unternehmer Giovanni Frapolli, der in Bosco schon Skiliftanlagen und ein Hotel sowie eine Jugendherberge betreibt. «Diesen Sommer werden wir das Projekt beim Bundesamt für Verkehr einreichen», erklärt er auf Anfrage. Nötig für die Umsetzung sind 52 Millionen Franken, die – mit Ausnahme von 15 Millionen Franken an öffentlichen Zuschüssen – privat finanziert werden sollen.

Frapolli hat nicht nur die Machbarkeit durch ein Ingenieurbüro, sondern auch die wirtschaftliche Tragfähigkeit von Experten des BAK Economics Basel abklären lassen. Alle kommen zum Schluss, das Projekt sei durchführbar und zukunftsweisend. Für die beiden Talschaften werden eine Wertschöpfung von 26,5 Millionen Franken und 235 zusätzliche Arbeitsplätze erwartet. Das Seilbahnunternehmen Garavanta hat einen technischen Entwurf geliefert.

Verbindung Maggiatal– Leventina Weniger beachtet von der Öffentlichkeit als das Metro-Projekt in Bosco Gurin ist eine weitere «Aussenverbindung» nach Norden des oberen Maggiatals, welche der abgelegenen Berggegend den Sackgassencharakter nehmen soll. Eine entsprechende Studie steht vor dem Abschluss. Untersucht werden zwei Varianten, darunter eine Seilbahn über den Bergkamm zwischen Fusio und Quinto in der Leventina (mit Anschluss an die historische Gotthardlinie). Als weitere Möglichkeit wird ein einspuriger Tunnel erwogen, der von der Alp Campo la Torba (oberhalb des Stausees Sambucco) nach Nante bei Airolo führen würde. (gl)

Die Fahrt mit dem Auto von Bosco Gurin ins Formazzatal dauert fast drei Stunden. Mit der Metro Alpin würde sich die Reisezeit zwischen den zwei abgelegenen Bergorten massiv verkürzen. Die Bahn mit unterirdischen Terminals würde in einem einspurigen Tunnel eine 5,8 Kilometer lange Strecke zurück­legen. 257 Höhenmeter sind unter dem Massiv des Pizzo Stella zwischen der Talstation bei Fondovalle im Formazzatal und der Bergstation in Bosco Gurin zu überwinden. Die Kabine bietet Platz für 50 Personen; die Fahrzeit wird auf 8 Minuten veranschlagt. Die maximale Beförderungsleistung beträgt 115200 Passagiere pro Jahr.

Das Projekt ist mittlerweile im Masterplan für das obere Maggiatal enthalten. Begeistert ist der Verband der Gemeinden im Maggiatal (Ascovam), zumal eine Aufnahme der Walser-Siedlungen als Unesco-Welterbe möglich erscheint. «Unsere Vereinigung unterstützt dieses Projekt ohne Wenn und Aber», sagt Ascovam-Präsident Michele Rotanzi. Weniger enthusiastisch klingt es in Bosco Gurin. «Wir sind sehr skeptisch», meint Bäcker Alfio Sartori, Vizepräsident des örtlichen Patriziats. Insbesondere sei zu befürchten, dass gerade an jenen Tagen die Zahl der Touristen stark zunehme, in denen sich sowieso schon viele Gäste in Bosco Gurin aufhielten.

Bei einer im April abgehaltenen Infoveranstaltung in Cevio tauchten die Guriner gar nicht erst auf. Stattdessen wurde ein Brief verlesen, in dem sie vor den negativen Konsequenzen des Projekts warnten, «das die Besonderheit, Geschichte und Ruhe des Dorfes bedroht». Auch die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz hat sich schon negativ zum Projekt geäussert. Andererseits hatte die Gemeinde Bosco Gurin mit ihrer Partnergemeinde Formazza 2019 offiziell eine Absichtserklärung zur Unterstützung der Metro Alpin unterschrieben.

Unternehmer Frapolli zeigt sich zuversichtlich

Trotz des Widerstandes gibt sich Unternehmer Giovanni Frapolli zuversichtlich, die Drahtseilbahn 2027 in Betrieb nehmen zu können. Er lobt den «grünen Charakter» des Projekts in höchsten Tönen. Es gehe keineswegs darum, ein Disneyland in den Bergen aufzubauen, sondern einen nachhaltigen Tourismus zu verwirklichen. Die Me­tro sieht er zudem in einem grösseren Zusammenhang, um eine Kreisverbindung zwischen Locarno, Domodossola und Bosco Gurin zu schaffen. Seinen eigenen Tourismusstrukturen käme es aber auch zugute: Er will sein Hotel Walser in Bosco Gurin um einem Anbau mit 20 Zimmern und eine Spa erweitern.