Kann sich die Schweiz nach der Coronakrise überhaupt noch neue Kampfjets leisten, Viola Amherd?

Die Schweizer Armee befindet sich nach ihrem Coronaeinsatz auf dem Weg zurück zur Normalität. Seit Mitte März wurden in Etappen rund 5000 Armeeangehörige kurzfristig für Einsätze aufgeboten. Ausgerechnet oft belächelte Einheiten wie die Sanitäter erhielten in der Krise eine grosse Wichtigkeit. Die Armee musste sich auf eine neue Gefahr einstellen. Aber was heisst das nun für das derzeit wichtigste Rüstungsgeschäft – die Abstimmung über den milliardenschweren Kampfjetkauf am 27. September? «Wir dürfen nicht den Fehler machen und das eine gegen das andere ausspielen oder nur in eine Richtung gehen», sagt Verteidigungsministerin Viola Amherd (CVP) im Gespräch mit der Redaktion CH Media. Denn: