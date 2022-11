«Ich fühle mich bereit»: Deshalb will Eva Herzog Bundesrätin werden

Expertinnen und Experten sehen Eva Herzog als Favoritin für die Nachfolge von Sommaruga im Bundesrat. Am Donnerstag gab die Basler SP-Ständerätin nun vor den Medien in Bern ihren Entscheid für die Kandidatur bekannt. Sie habe zwar Respekt vor diesem Amt, fühle sich aber bereit, so Herzogs Worte.