«Der ist aber nicht sehr hübsch», sagt Gilles und schwenkt sein riesiges 400-Millimeter-Objektiv quer durch die Luft, immer dem Eurofighter-Kampfjet nach, der vor den Nasen der Flugzeugfans durchrollt. 600 Spotter sind am Freitagnachmittag nach Payerne gereist, um am Rand der Piste des Militärflughafens Start und Landung des Eurofighter-Testflugs beizuwohnen. Der Kampfjet des europäischen Herstellers Airbus ist der erste, der vor den kritischen Blicken der Spotter über die Startbahn rollt. In den nächsten Wochen kommen auch die anderen vier Kandidaten aus Frankreich, den USA und Schweden ins Waadtland. Überzeugen müssen sie bei den Testflügen primär die Experten. Was die Spotter denken, ist zweitrangig. Doch die Schweizer Stimmbürger müssen das Budget für den Kauf neuer Kampfjets absegnen. Deshalb ist die Meinung des Volkes nicht unwichtig. Und die Spotter haben – mindestens in einer Sache – eine klare Meinung. Er sei enttäuscht, sagt Urs Brechtbühl, der sich mit seiner Kamera auf einen kleinen Hügel neben dem Flugzeughangar aufgestellt hat. «Da nehme ich extra einen Tag frei, und dann drehen die nicht mal ihre Nase zu uns Zuschauern, bevor sie starten», sagt der Basler. «Cherdi doch, hueresich», hat sein Nebenmann noch gesagt. Aber der Flieger ist einfach nur durchgerollt. Ein bisschen Show wäre angebracht gewesen, findet Brechtbühl. Die Leute ein bisschen «giggerig» machen, das wäre doch nicht zu viel verlangt. Er schaut in den stahlblauen Waadtländer Himmel: kein Jet, keine Loopings, einfach gestartet und weg. So hat er sich das nicht vorgestellt.

Der Künstler im Gebüsch Wem diese Anlässe nicht passen, der soll halt zuhause bleiben oder spazieren gehen, sagt Adrian Jain. «Jedem das Seine, oder?», meint der Luzerner. Er sitzt abseits der Landebahn im Gestüpp, vor sich einen Malblock und Farbstifte, den Sonnenhut tief in die Stirn gezogen. Jain ist ein «Slow-Spotter». Das Kamerageklicke ist ihm zu viel. Statt hunderte Fotos zu machen, malt er ein einziges Bild. Den Moment geniessen, den Lärm in sich aufsagen, die gewaltig Kraft erahnen, darum geht es ihm. «Einen Kampfjet live zu erleben ist schon was ganz Spezielles», sagt Jain. Welchen Flieger die Schweiz letztendlich kaufe, sei ihm aber egal. Anders siehts Martin Hauser. Die Abzeichen auf seiner Lederjacke zeugen vom jahrzehntelangen Interesse des Gümligers an der militärischen Fliegerei. Hausen hats mit den Amis. «Mir wäre ein Super Hornet oder der F-35 von Lockheed Martin am liebsten», sagt er. «Aber wir vom gewöhnlichen Volk haben das nötige Wissen nicht, um das zu entscheiden.» Der erste Kampfjet-Spotterevent zeigt dennoch, dass den Veranstaltern viel am Goodwill ebendieses gewöhnlichen Volks gelegen ist. Am Eingang zum Militärflugplatz gabs gratis Getränke und Knäckebrot, der Kampfjet-Hersteller Airbus verschenkte Käppis und Kampfflieger-Gummibärchen.