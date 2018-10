1. Was ist das Ziel der Hornkuh-Initiative?

Sie will erreichen, dass weniger Nutztiere enthornt werden. Die Initiative will jedoch kein Verbot, sondern finanzielle Anreize setzen. Landwirte, die behornte Tiere halten, sollen Geld bekommen. Konkret will die Initiative die Bundesverfassung um einen Passus ergänzen, wonach der Bund dafür sorgen soll, dass «Halterinnen und Halter von Kühen, Zuchtstieren, Ziegen und Zuchtziegenböcken finanziell unterstützt werden, solange die ausgewachsenen Tiere Hörner tragen». Behornte Tiere bräuchten mehr Stallfläche und einen intensiven Umgang, so die Initianten. Dieser Mehraufwand solle angemessen entschädigt werden.

2. Wie viel wird das kosten?

Die Initianten rechnen mit jährlichen Gesamtkosten von rund 15 Millionen Franken, wenn die Initiative umgesetzt würde – wobei die Zahl eine Schätzung ist. Der Subventionstopf soll gemäss ihrem Willen dafür aber nicht vergrössert werden, das Geld soll aus dem bisherigen Agrarbudget kommen. Im Initiativtext ist das aber nicht verankert. Auch wie viel die Bauern pro Tier erhalten, lässt er offen. Die Initianten fordern, dass der Bund Bauern pro Kuh 190 Franken und für jede Ziege 38 Franken pro Jahr bezahlt.