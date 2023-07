Aarau Fenster am Spittelgarten eingeschlagen – eine Familie hat genug: «Unsere Kinder schlafen aus Angst nicht mehr im eigenen Bett»

Die Halde in der Aarauer Altstadt ist zwar eine beschauliche Wohngegend. Der viele Lärm, Müll und die Vandalenakte im Spittelgarten und am Kirchenplatz machen der Nachbarschaft aber sehr zu schaffen. Der Stadtrat will mit Prävention reagieren.