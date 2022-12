Regulierungsbremse Kampf gegen die Bürokratie: Bundesrat will Firmen administrativ entlasten – bremst aber in einem Punkt Der Bundesrat legt zwei Vorlagen vor, um die Unternehmen administrativ zu entlastet. Er erfüllt damit zwei Motionen von FDP und SVP. Die Einführung einer Regulierungsbremse lehnt er jedoch ab.

Die Papierberge sollen kleiner werden. (Symbolbild) Gaetan Bally / KEYSTONE

Eine Flut an Vorschriften, haufenweise Formulare, ein Dschungel an Regulierungen: Das kann nicht nur nerven, sondern verursacht auch Kosten. Der Bundesrat will nun Gegensteuer geben und die Unternehmen administrativ entlasten. «Effiziente und massvolle Regulierungen» seien ein zentrales Element für attraktive wirtschaftliche Rahmenbedingungen, hält er fest.

Der Bundesrat hat am Freitag daher zwei Vorlagen verabschiedet. Erstens sollen mit einem neuen Gesetz die Unternehmen administrativ entlastet werden, auch durch die Digitalisierung von Behördenleistungen. Zweitens soll eine Regulierungsbremse eingeführt werden. Er erfüllt damit zwei Motionen von FDP und SVP - teilweise contre coeur.

Umstritten ist insbesondere die Regulierungsbremse. Dabei handelt es sich um eine zusätzliche Hürde im Parlament: Führt eine Gesetzesänderung zu erheblichen Regulierungskosten für Firmen, braucht es im Parlament ein qualifiziertes Mehr. Das heisst: Die Mehrheit der Mitglieder der beiden Räte müssen zustimmen, um die Änderung zu verabschieden. Es wäre ein Pendant zur Ausgabenbremse.

Ziel ist, die Belastung der Unternehmen durch neue Regulierungen zu bremsen. Konkret soll die Bremse zur Anwendung kommen, wenn eine Gesetzesänderung mehr als 10'000 Unternehmen mit höheren Regulierungskosten belastet oder gesamthaft mehr als 100 Millionen Franken Regulierungskosten über einen Zeitraum von zehn Jahren anfallen.

Der Bundesrat bremst

Die Regulierungsbremse geht auf eine Motion der FDP aus dem Jahr 2016 zurück. Im Parlament hatte die SVP sowie ein Teil der heutigen Mitte der Forderung zum Durchbruch verholfen. Die Befürworter erwarten, dass die Verwaltung und Parlament dadurch ein grösseres Augenmerk auf die Regulierungskosten richten würden. In der Vernehmlassung haben laut Bundesverwaltung sämtliche Wirtschafts- und Branchenverbände die Einführung einer Regulierungsbremse befürwortet.

Der Bundesrat selbst lehnt diese jedoch ab. Er sieht darin eine Privilegierung einzelner Interessen - nämlich jener der Unternehmen - im Gesetzgebungsprozess. Auch werde der Nutzen der Regulierung ausgeblendet. In der Botschaft warnt der Bundesrat weiter: «Die Regulierungsbremse könnte insbesondere bei politisch umstrittenen Vorlagen grosse Relevanz erlangen und Kompromisse erschweren.» Diese Nachteile überwiegen aus Sicht des Bundesrat die erwartete «eher überschaubare» Entlastungswirkung.

Digitaler One-Stop-Shop

Weniger umstritten ist die zweite Vorlage, die einen sperrigen Namen trägt: Das Unternehmensentlastungsgesetz sieht verschiedene Massnahmen vor, um die Regulierungsbelastung der Unternehmen zu reduzieren. Das neue Gesetz geht auf eine Motion von SVP-Nationalrätin Sandra Sollberger zurück.

Vorgesehen ist unter anderem, dass bestehende Regulierungen regelmässig gezielt auf Entlastungspotenzial überprüft werden. Zudem soll die Digitalisierung vorangetrieben werden: Unternehmen sollen mehr Behördenleistungen über die zentrale elektronische Plattform «EasyGov» erledigen können.

Beide Vorlagen kommen nun ins Parlament. Für die Einführung der Regulierungsbremse braucht es eine Verfassungsänderung. Kommt die Vorlage im Parlament durch, hat daher das Stimmvolk abschliessend das letzte Wort.