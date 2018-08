Ein Jugendlicher liegt blutend am Boden. Die Sanitäter sind vor Ort, können aber nicht zu ihm durch, weil Polizisten und Sanitäter mit Flaschen und Steinen beworfen werden. Dieses Horrorszenario hat sich am späten Samstagabend an der Zürcher Seepromenade abgespielt. Krankenwagen und Polizei waren wegen einer Messerstecherei ans Utoquai gerufen worden, wo sich an einem lauen Samstagabend Hunderte versammeln. Als die Einsatzkräfte dort eintreffen, werden sie von «zahlreichen zum Teil vermummten Unbekannten, die mit FCZ-Fankleidung unterwegs waren» angegriffen. So teilte es die Polizei am Sonntagvormittag mit. Gestern nun wurden weitere Details bekannt.

118 Personen... ... sind in der Hooligandatenbank des Bundes neu eingetragen worden. Insgesamt sind derzeit 1600 Personen registriert.

Zu Gewalt sei es zuerst zwischen zwei rivalisierenden Gruppen gekommen. Dabei wurde ein 18-Jähriger niedergestochen. Schwer verletzt konnte er von der Sanität später unter Polizeischutz geborgen werden. Doch als die Sanität zusammen mit der Polizei anrückte, wurden die Beamten von einer vorher unbeteiligten, dritten Gruppe attackiert: von Vermummten mit Fanutensilien des FCZ. Wie sehr der Vorfall mit Fussball in Verbindung steht, ist unklar. Das Utoquai ist kein typischer Treffpunkt von Fans.

Die Anhänger des FC Zürich waren um 21 Uhr von einem Cupspiel in Basel herkommend in Zürich angekommen und hätten sich dann in kleinere Gruppen aufgelöst, wie Polizeikommandant Daniel Blumer gestern sagte. Erst als die Polizei am Utoquai zusammen mit der Sanität einfuhr, rottete sich ein Teil der Fans wieder als Gruppe zusammen. Blumer warnte denn auch davor, Anhänger des FC Zürich pauschal zu verurteilen. Sinneswandel bei Karin Rykart Die erst am 4. März gewählte Polizeivorsteherin Karin Rykart sprach von einem «besonders perfiden» Angriff und legte einen Sinneswandel offen. Hatte Sie noch als Gemeinderätin Bodycams abgelehnt, kündigte sie nun an, die Einführung von Körperkameras für Polizisten im Stadtrat zu beantragen. «Ich bin nun Sicherheitsvorsteherin und habe Verantwortung für meine Mitarbeiter», begründete sie ihren Meinungsumschwung. Bodycams bezeichnete sie als «niederschwelliges Einsatzmittel, das sehr viel wert sei». Aller- dings bleibt fraglich, ob Bodycams in der unübersichtlichen Situation am Utoquai zu mehr Aufklärung hätte sorgen könnten. Es wurde lediglich eine Person verhaftet. Es scheint, als ob die Polizei über die Szene, aus der die Attacke auf die Sanitäter kam, wenig wisse. Abhilfe könnte ein Vorschlag aus Genf leisten. Pierre Maudet, Sicherheitsdirektor und Präsident der Konferenz der kantonalen Polizeidirektoren, fordert auf Anfrage der «Nordwestschweiz» Informationen aus erster Hand. «Wir brauchen zum Beispiel mehr Undercover-Polizisten, die sich in die Hooliganszene einschleusen», sagt er. Das sei eine der effektivsten Massnahmen gegen Fangewalt. So würde man ermitteln, wer die vermummten Gewalttäter seien, und die Polizei wüsste frühzeitig, wo die nächste Schlägerei stattfinden könnte. Solche Undercover-Einsätze seien allerdings sehr teuer und ziemlich gefährlich. Die Gewalt im Sport hat seit 2010 zugenommen und verharrt seither auf hohem Niveau. In der Hooligan-Datenbank des Bundes sind zurzeit 1600 Personen registriert. Seit Jahresbeginn kamen 118 weitere Personen hinzu, wie neuste Zahlen zeigen. Grund waren unter anderem Vorfälle mit Feuerwerk, Gewalt gegen Beamte und Schlägereien (siehe Tabelle).