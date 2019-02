Die Probleme von Violeta B. begannen, als sie im Zentrum der Macht angelangt war. Sie war rasch aufgestiegen. Ein Jahr nach ihrem Stellenantritt in der Reinigungsequipe des Bundesamts für Bauten und Logistik wurde sie zur Objektchefin befördert. Die Objekte, welche sie in ihrer 16-jährigen Karriere beim Bund betreut hatte, sind der Stolz der Eidgenossenschaft.

Die heute 47-Jährige war bei den Parlamentariern beliebt. In den Akten zu ihrem Fall befinden sich Dankeskarten von Nationalräten, die ihre Arbeit loben. In den Pausen trank sie ihren Kaffee in der legendären Galerie des Alpes, im Restaurant des Bundeshauses, wo sie regelmässig im Gespräch mit Politikern gesehen wurde. Sie verkehrte mit ihnen auf Augenhöhe. Sie war nicht die unsichtbare Reinigungschefin, die hinter den Kulissen verschwand.

Es sei aber nicht alles schlecht, was Frau B. gemacht habe. So habe sie Dienstleistungen angeboten, die nicht im Katalog aufgeführt seien, zum Beispiel Wasser servieren und abräumen. Bei den Kunden sei sie deshalb beliebt gewesen. Sie habe es genossen, im Mittelpunkt zu stehen und von den Herren Komplimente zu erhalten. Sie sei «dominant, sehr stark, sehr selbstbewusst» gewesen, sagte er aus.

Der Leiter des Objektmanagements gab in einer Untersuchung zum Fall B. zu Protokoll, das Bundeshaus-Café sei den Parlamentariern vorbehalten: «Man erbringt dort eine Dienstleistung, ansonsten hält man sich diskret im Hintergrund.» Eine Objektchefin solle sich wie die Putzfrauen in die Kantine zurückziehen. Seine Mitarbeiterinnen sollten sich nicht in den Vordergrund drängen, «um wenn möglich noch mit dem Bundesrat auf einem Foto zu sein».

Nach einem Jahr kehrte sie mit neuem Elan zur Arbeit zurück. Sie dachte, jetzt werde alles wieder gut. Das war ein Irrtum. Nun begannen die Probleme mit ihrem Chef Ernst B. Für seine zweideutigen Sprüche war er in der Verwaltung berüchtigt. Doch seine Vorgesetzten stehen bis heute hinter ihm. In der Untersuchung deckten sie ihn: Er sei eben ein lockerer Typ, auf seiner Stufe vertrage es diese Sprüche. Ihm sind siebzig Mitarbeiter unterstellt.

Wenn er nicht einverstanden war, pflegte Ernst B. zu ihr zu sagen: «Das kannst du nicht machen, Schätzeli.» Wenn sie etwas von ihm wollte, sagte er, sie solle zu ihm in den Ruheraum kommen. Sein Lieblingsspruch in derartigen Situationen: «Das kostet etwas Süsses, das nichts kostet.» In der Untersuchung sagte er, dies sei keine Aufforderung für einen Kuss gewesen, das sei einfach so ein Spruch. Und: «Sie hat es eigentlich immer lustig gefunden, wenn solche Sprüche gefallen sind.»

Der Kuss im Büro

Zu einem Kuss kam es bei anderer Gelegenheit in einem Büro. Später stritt er nicht ab, dass er sie einmal auf die Wange geküsst habe. Der Kuss sei aber nichts Spezielles gewesen, er küsse auch die anderen Objektchefinnen auf die Wange, zum Beispiel wenn sie in die Ferien gingen. Auch dass er sich über das Aussehen von Violeta B. äusserte, gestand er ein. «Du siehst richtiggehend sexy aus», habe er zu ihr gesagt. Und in einer Mail verwendete er die Anrede «Hallo sexy Frau Violeta».

Dokumentiert ist zudem sein derbster Scherz. Als er das Suva-Formular einer anderen Mitarbeiterin ausfüllte, schrieb er zum Spass eine fiktive Unfallursache für ihre Schulterverletzung hinein: «In Badewanne ausgerutscht. Mein Mann wollte mich zwischen den Beinen massieren. Er hob mir das rechte Bein, damit er in mich eindringen konnte. Als der Orgasmus einsetzte, rutschte ich aus und verletzte mich an der rechten Schulter.» Als eine Juristin in der Untersuchung eine Kopie des Formulars auf den Tisch legte, sagte er, im Team würden sie solche Spässe machen, auch wenn sein Chef daran sicher keine Freude hätte.