Justizinitiative Keine Chance für Losverfahren – Verbesserungsvorschläge kommen trotzdem zur Sprache Die Justizinitiative ist gescheitert. Doch das Parlament will die Auswahl von Bundesrichtern verbessern.

Exklusiv für Abonnenten

Wäre Justitia gerechter mit einem Losverfahren? Das Stimmvolk sagt Nein. Keystone

Die Stimmbevölkerung hat die Justizinitiative mit 68.1 Prozent abgelehnt. Die Vorlage ist auch am Ständemehr gescheitert. Damit bleibt vorerst alles beim Alten: Bundesrichterinnen und Bundesrichter sollen nicht ausgelost, sondern weiterhin vom Parlament gewählt werden. Ein Losverfahren gefährde die demokratische Legitimität der Richter, hiess es von der gegnerischen Seite. Häufig wurde die Idee des Losverfahrens mit einer Tombola fürs Richteramt verglichen. Die Justizinitiative war gemäss einer Auswertung der SRG jene Vorlage auf Bundesebene, die am wenigsten mediale Aufmerksamkeit erhalten hat.

Externer Beirat soll Verfahren unabhängiger machen

Allerdings hat das Volksbegehren eine Diskussion über das Schweizer Justizwesen lanciert und Ideen für Verbesserungen aufs Tapet gebracht. So sagte Bundesrätin Karin Keller-Sutter in dieser Zeitung, dass man über gewisse Reformen diskutieren könne. Und auch Ständerat Andrea Caroni, Präsident der Gerichtskommission, der dieses Amt nach diesem Abstimmungssonntag turnusgemäss abgibt, sagt: «Die Justizinitiative hat eine Debatte rund um das Schweizer Justizsystem ausgelöst und uns zu Verbesserungen angespornt.» Das Parlament ist jetzt daran, das Wahlverfahren leicht anzupassen. Auf Wunsch der Gerichtskommission soll sie neu die Möglichkeit erhalten, bei ihren Auswahlverfahren künftig einen Fachbeirat einsetzen und beiziehen zu können.

Dieser Fachbeirat soll mit einem «Aussenblick» von Expertinnen und Experten die Wahlverfahren stärken und unabhängiger machen. «Es handelt sich um eine Zweitmeinung von Personen, die eine andere Brille anhaben», sagt Caroni. Einige Kantone hätten bereits solche Fachgremien und auch der Bundesrat greift bisweilen auf externe Gremien zurück, wenn er Kaderstellen besetze. Es gehe um eine rein fachliche Analyse, das Gremium treffe keine Entscheide. «In einem zweiten Schritt zieht die Gerichtskommission Aspekte wie zum Beispiel die Sprachregionen, Geschlechterverteilung und Werthaltungen in Betracht», so Caroni. Mit der entsprechenden parlamentarischen Initiative befasst sich als nächstes die Nationalratskommission.

Bessere Referenzen einholen

Gemäss Caroni hat die Diskussion um die Justizinitiative aber auch noch andere Massnahmen angestossen. Dazu gehören strukturiertere Hearings und unabhängigere Referenzen. «Es soll möglich sein, auch Dritte über die Arbeit der Kandidierenden zu befragen, die von den Bewerbenden selbst nicht angegeben werden», sagt Caroni. Somit hätte man noch andere zusätzliche Bewertungen, um die Qualifikation einer Kandidatin oder eines Kandidaten besser einzuschätzen. Aber zuerst müsse eine Subkommission ein Reglement für die Erstwahl kodifizieren, bevor man in einer zweiten Phase die Verbesserungsvorschläge angehen könne.

Andere Vorschläge haben es indes schwer. So wollte FDP-Nationalrat Beat Walti die Mandatssteuer abschaffen. Die nationalrätlichen Rechtskommission lehnte den Vorstoss aber ab: Die Spenden würden schliesslich freiwillig bezahlt, das Problem liege «allenfalls in einer scheinbaren Abhängigkeit.» Die Gerichtskommission könne auch ohne Gesetzesänderungen Korrekturen im Hinblick auf die Mandatssteuer vornehmen, urteilte die Kommission. Doch die meisten Parteien haben kaum ein Interesse daran, auf das Geld ihrer Richter zu verzichten. Trotzdem will die Gerichtskommission die bisherige Praxis überprüfen und allenfalls auch Parteilose als Bundesrichter nominieren.

Initiant Gasser will nochmals die gleiche Initiative lancieren

Derweil gibt sich der Initiant der Justizinitiative, Adrian Gasser, nicht geschlagen. Er will die Vorlage nochmals in gleicher Form bringen. «Wir beginnen jetzt wieder mit der Unterschriftensammlung», sagt er und ist überzeugt: «Im zweiten Anlauf klappt es.» Das Abstimmungsresultat sei für ihn nur ein Zwischenergebnis, denn: «Je mehr Leute Bescheid wissen, desto eher stimmen sie dem Losverfahren zu.»