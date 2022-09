Justiz Tat einer Terroristin oder einer psychisch Gestörten? Messerstecherin von Lugano soll 14 Jahre hinter Gitter Die Bundesanwaltschaft forderte 14 Jahre Gefängnis für die Messerstecherin von Lugano und eine therapeutische Behandlung in einer geschlossenen Einrichtung.

Im November 2020 wurde eine Frau bei einer Messerstecherei im Manor in Lugano schwer verletzt. Bild: Pablo Gianinazzi / Keystone

Im Prozess gegen die Täterin der Messerattacke von Lugano hat Bundesstaatsanwältin Elisabetta Tizzoni am Donnerstag 14 Jahre Gefängnis für die Beschuldigte gefordert - davon elf Jahre für wiederholten versuchten Mord und drei Jahre für den Verstoss gegen das Bundesgesetz zum Verbot von Al-Kaida und des Islamischen Staates. Zusätzlich soll die Frau eine Busse von 200 Franken für die illegale Ausübung der Prostitution bezahlen.

«Mit ihrer Tat hat sie eine totale Verachtung von Leben gezeigt», sagte die Staatsanwältin des Bundes in ihrem Plädoyer. Nur durch ein Wunder habe das erste Opfer – eine 22-jährige Frau – die Attacke überlebt. Sie leide bis heute unter diesem Angriff. Es sei aufgrund der Umstände klar, dass die Tat als terroristischer Akt eingestuft werden müsse. Das zeigten Facebook-Kontakte sowie die finanziellen Zuwendungen für IS-Kämpfer in Syrien. Die Täterin habe dadurch den IS unterstützen wollen. Die Angeklagte, eine im Tessin wohnhafte Frau, hatte am 24. November 2020 im Warenhaus Manor in Lugano mit einem Brotmesser auf zwei zufällig ausgewählte Frauen eingestochen.

Täterin zeigte bisher keinerlei Reue

Die Täterin soll gemäss der Forderung der Bundesanwaltschaft zuerst wegen ihrer Psychosen in einer geschlossenen therapeutischen Anstalt behandelt werden. Während dieser Therapie wird die Verbüssung der Gefängnisstrafe ausgesetzt. Dabei ist nicht klar, wie lange eine solche Therapie in einer geschlossenen Einrichtung dauern könnte. Die Psychiater hatten sich bei ihren Anhörungen nicht festlegen wollen. Bei der Bemessung des geforderten Strafmasses wurde zwar die verminderte Zurechnungsfähigkeit der 29-jährigen Täterin berücksichtigt, doch zusätzlich belastend erwies sich die Tatsache, dass sie bisher keinerlei Reue gezeigt hat und sogar erklärte, sie würde die Tat wieder ausführen.



Doch können solche Aussagen der Beschuldigten für bare Münze genommen werden? Daniele Iuliucci als Verteidiger der Angreiferin stellte dies in seinem äusserst detaillierten Plädoyer in Frage. Mehr noch: Er behauptete, die Bundesanwaltschaft habe ihre ganze Anklage auf Aussagen der Beschuldigten aufgebaut, deren Wahrheitsgehalt nie verifiziert worden sei. «Ein Geständnis und Lügen sind keine Beweismittel», so der Verteidiger. Sie sei weder eine Konvertitin, noch habe sie sich radikalisiert. Ganz im Gegenteil: Sie habe Schweinefleisch gegessen und sich prostituiert. Im Übrigen kenne sie nicht einmal den Koran und bete auch nicht. Sie habe sich in ihrem Wahn in die Rolle einer Terroristin geflüchtet. Eine Fantasiewelt.

Verteidiger greift Behörden an

Der Messerangriff sei kein terroristischer Akt, sondern schlicht die Tat einer psychisch kranken Person. Iuliucci griff in diesen Zusammenhang auch die Behörden an, welche in unverantwortlicher Weise nach dem Messerangriff durch einen Tweet eine terroristische Verbindung konstruiert und dadurch einen Medienhype ausgelöst hätten. Unbestreitbar ist laut der Verteidigung der Angriff selbst, der jedoch maximal als Versuch einer vorsätzlichen Tötung interpretiert werden könne, nicht als Mordversuch. Das Strafmass dürfe maximal acht Jahre betragen. Aber auch die Verteidigung war der Ansicht, dass zuerst eine stationäre therapeutische Massnahme nötig ist, um die Person zu heilen, bevor allenfalls eine Gefängnisstrafe angetreten werden kann.

Die bei dem Angriff schwer verletzte Frau hat ihrerseits über ihren Anwalt eine Zivilforderung von gut 400’000 Franken geltend gemacht. Sie sei durch die Tat für ihr Leben gezeichnet und leide unter traumatischen Rückblenden, sagte ihr Rechtsvertreter. Das Urteil wird am 19. September eröffnet.