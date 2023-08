Justiz Fifa-Affäre: Bundesanwaltschaft will Verfahren gegen Michael Lauber einstellen Der ehemalige Bundesanwalt Michael Lauber und Fifa-Chef Gianni Infantino werden strafrechtlich nicht belangt. Das berichten diverse Medien übereinstimmend.

Soll entlastet werden: Ex-Bundesanwalt Michael Lauber. Peter Klaunzer / Keystone

Das Verfahren um die Geheimtreffen zwischen Ex-Bundesanwalt Michael Lauber und Fifa-Präsident Gianni Infantino soll eingestellt werden. Das berichten am Freitagabend Radio SRF und die Tamedia-Zeitungen übereinstimmend. Die Sonderermittler Hans Maurer und Ulrich Weder haben die Betroffenen am Donnerstag in einem Schreiben darüber informiert und ihnen die Einstellung in Aussicht gestellt.

Das Verfahren läuft bereits seit 2011. Im Zentrum standen mehrere Treffen zwischen dem damaligen Bundesanwalt Lauber und Infantino, die zu einem Zeitpunkt stattfanden, in welchem bei der Bundesanwaltschaft mehrere Verfahren im Umfeld des Weltfussballverbands liefen.

In der Folge untersuchten die Sonderermittler, ob sich die Beschuldigten wegen des Verdachts von Amtsmissbrauch, Amtsgeheimnisverletzung und Begünstigung im Fall von Lauber beziehungsweise um Anstiftung dazu im Fall von Infantino strafbar gemacht hatten. Wie Tamedia schreibt, hätten die Ermittler in einer Aktennotiz vermerkt, dass keine Hinweise auf strafbare Handlungen gefunden worden seien. Der Entscheid ist laut SRF formell noch nicht definitiv. (chi)