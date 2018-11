Sachbeschädigungen, Ruhestörungen und Randalierer: Die Kantonspolizei Zürich und die Kommunalpolizeien sind in der Nacht auf Donnerstag zwischen 18 Uhr und Mitternacht wegen Halloween rund 40 Mal ausgerückt. Ein Jugendlicher erschreckte in Bülach Leute mit einer Motorsäge, wobei die Kette nicht eingesetzt war. Er wurde von der Polizei festgenommen.

Die Einsätze – ein Grossteil davon betrafen das Werfen von Eiern gegen Fassaden, Fensterscheiben und fahrende Autos – waren über das ganze Kantonsgebiet verteilt, wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Zudem schoben die Unbekannten Einkaufswagen, Abfallcontainer und Baustellenmaterial auf die Strasse.

Weiter wurden in zwei Fällen Abfalleimer an- und an drei Orten Knallkörper gezündet. Die Feuerwehr musste jedoch nicht ausrücken. Jugendliche verfolgten zudem Passanten mit Baseballschlägern oder verschmierten Fassaden mit Kunstblut.

Wie hoch der Sachschaden ist, kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei rechnet ausserdem mit weiteren Meldungen über Sachbeschädigungen in Zusammenhang mit Halloween.

Eierwerfer im Kanton Aargau

Bei der Kantonalen Notrufzentrale im Aargau gingen an Halloween über 25 Meldungen ein, wie die Kantonspolizei auf Twitter mitteilt. Meistens handelte es sich um Eiferwerfer in Wohnquartieren. Die Zahl der Vorfälle entspricht in etwa jenen vom Vorjahr.