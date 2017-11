Will heissen, dass man den Junioren, gerade, mehr Zeit gibt, ihr Talent unter Beweis zu stellen. Zum anderen legt man beim SIHF ein Augenmerk auf die sogenannten «Spätentwickler». Graf: «Junioren, die in der zweiten Jahreshälfte geboren wurden und punkto Gewicht und Grösse gewisse Kriterien erfüllen, dürfen in einer jüngere Kategorie mitspielen.»

Andere Massnahmen, wie etwa die Verschiebung der Jahrgangsstrukturen, sodass ein anderer Monat als «Stichtag» gilt, würden das Problem nur verlagern, aber nicht lösen.

Talente werden verdrängt

Ebenso evident wie beim Eishockey ist die Statistik beim Fussball. Beim Schweizerischen Fussballverband (SFV) ist man seit vier, fünf Jahren intensiv daran, sich des Phänomens anzunehmen. Laurent Prince, der SFV-Sportdirektor, bringt es auf den Punkt: «Unser Problem sind die frühentwickelten Frühgeborenen eines Jahrgangs, die unsere Talentkriterien nicht erfüllen und gleichzeitig talentierte Spätgeborene verdrängen.»