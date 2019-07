Dabei ist es gar noch nicht so lange her, dass die Menschen aus den grossen Städten in die Provinz flohen. Basel und Zürich haben, die Bewohnerzahl, die sie 1970 hatten, noch nicht wieder erreicht.

Seit den 1970 Jahren kamen immer mehr Ausländer nach Zürich, als die Stadt verliessen. In den letzten zehn Jahren lag der Wanderungsüberschuss zudem immer im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Zusammensetzung der ausländischen Zuwanderer hat sich in den letzten Jahren verändert.

Noch 2007 waren es klar die Deutschen, welche die Zuwanderungszahlen in die Höhe trieben. Es kamen 3375 Deutsche mehr, als gingen. Heute setzt sich die Zuwanderung aus vielen verschiedenen Nationen zusammen. So kamen 2018 netto mehr Italiener (546) als Deutsche (501) und die Eritreer (318) liegen an dritter Stelle. Diese Zahlen zeigen, dass der grösste Teil des Wachstums der Stadt Zürich auf Ausländer zurückgeht.

Auch Asylbewerber mögen beim Bevölkerungswachstum eine Rolle spiele, der Grund für das Wachstum der Zentren liegt aber vor allem bei den Arbeitsplätzen. Das Basler Forschungsinstituts BAK Economics zeigte in einer Studie, dass seit dem Jahr 1995 Arbeitsplätzplätze fast ausschliesslich in den grossen Städten und deren Agglomerationen entstanden sind. «Die Verlagerung der wirtschaftlichen Dynamik in die Städte ist ein Zeichen für die starke Urbanisierung der Schweiz», sagt Marc Bros de Puechredon, Vorsitzender der Geschäftsleitung von BAK Economics zur «NZZ am Sonntag».

Allein die vier grossen Zentren Zürich, Basel, Genf-Lausanne sowie Bern erbringen laut Puechredon fast zwei Drittel der nationalen Wertschöpfung - obwohl sie nur zehn Prozent der Landesfläche ausmachen. Von den 150 grössten Firmen seien sogar drei Viertel in den vier Regionen konzentriert.

Die Zuwanderung treibt die Mieten in die Höhe. So gehören die beiden grössten Städte, Zürich und Genf zu den teuersten Pflastern. Die Hälfte der ausgeschriebenen Zweizimmerwohnungen in Zürich und Genf kosten laut dem Online-Vergleichsdienstes Comparis mehr als 1700 Franken pro Monat.