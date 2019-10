Mit einem Reisepass oder einer Identitätskarte (ID) kann eine Person ihre Identität im Alltag beweisen. Im Internet ist dieser Beweis – etwa um Verträge abzuschliessen – derzeit nur sehr umständlich zu erbringen. Hier kommt die E-ID in Spiel: Die elektronische Identität ist quasi ein digitaler Pass, der die Identifikation auch im Netz ermöglichen soll. Auf der E-ID sind wichtige Persönlichkeitsdaten wie Name, Alter oder Adresse vermerkt. Als Trägermittel für die E-ID gibt es verschiedene Varianten: Zum Beispiel das Smartphone oder Chip-Karten.

Der Bundesrat will mit dem E-ID-Gesetz die Verwendung des neuen, digitalen Passes für Onlinegeschäfte und Behördenkontakte regeln. Demnach soll die E-ID die elektronische Identifizierung im Netz ermöglichen. Das Gesetz war in der abgelaufenen Herbstsession vom National- und Ständerat mit grosser Mehrheit verabschiedet worden. Bereits im Laufe der Beratungen kündigten SP, Grüne, Piratenpartei sowie mehrere Gruppierungen an, gegen das Gesetz das Referendum zu ergreifen. Im Parlament war weitgehend unbestritten, dass es rasch ein Mittel braucht, damit Bürgerinnen und Bürger online einfach und sicher ihre Identität nachweisen können. Stein des Anstosses ist jedoch die beschlossene Aufgabenteilung zwischen Staat und Wirtschaft: Der Bund prüft und bestätigt die Identität einer Person. Herausgegeben wird die E-ID aber von privaten Anbietern, die wiederum vom Bund überwacht werden. Diese neue Aufgabenteilung ist hoch umstritten und kommt bei den Stimmberechtigten schlecht an. Laut einer aktuellen Umfrage der Universität Zürich unterstützen nur gerade zwei Prozent diese Lösung. Ein Referendumskomitee hat heute mit dem Sammeln von Unterschriften gegen die private E-ID begonnen. «Wir wollen keinen digitalen Schweizer Pass von der UBS, Credit Suisse oder Swisscom!», heisst es auf der Kampagnenseite.

Der Bund hat sich an IT-Projekten immer wieder die Finger verbrannt. Er arbeitet denn auch seit Jahren an der E-ID bzw. ihren Vorläufern wie der SuisseID – und auch hier kam es zu technischen und datenschutzrechtlichen Schwierigkeiten. Nach Ansicht des Bundesrats sei der Staat daher kaum in der Lage, eine funktionierende E-ID herauszugeben. Justizministerin Keller-Sutter verwies auf Erfahrungen im Ausland: Staatliche Lösungen würden kaum genutzt. Sie liessen sich nicht rasch genug an die technologische Entwicklung anpassen.

Der Bundesrat ist der Meinung, dass Schweizer Firmen bereits passende technische Lösungen entwickelt haben. Es sei daher nicht Aufgabe des Staates eine eigene Lösung zu entwickeln. Der Zürcher FDP-Ständerat und IT-Unternehmer Ruedi Noser warnte vor weiteren Verzögerungen, wenn die von privaten Schweizer Firmen herausgegeben E-ID jetzt nicht komme. Damit überliesse man das Feld Amazon, Apple oder Google. Es sei die letzte Gelegenheit, die Kontrolle über die Identität der Schweizerinnen und Schweizer in der Schweiz zu behalten, sagte er.



Die Swiss Sign Group, zu der Post, SBB, Swisscom, Six, die Grossbanken und Versicherungen gehören, hat sich bereits in Stellung gebracht. Das Konsortium, das bereits über Millionen von Kundenbeziehungen verfügt, will mit der Swiss ID den Internetgiganten die Stirn bieten.



Was sagen die Kritiker der privaten E-ID?

Für das Referendumskomitee ist das Gesetz ein «Kniefall vor den Interessen der Wirtschaft – auf Kosten der Demokratie und der Bevölkerung», wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Das Parlament habe am Volkswillen vorbei politisiert.