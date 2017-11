Heute darf Ignazio Cassis zum ersten Mal an einer Bundesratssitzung teilnehmen. Pünktlich dazu veröffentlichte die Bundeskanzlei das neue Bundesratsfoto: Didier Burkhalter ist weg - und Cassis strahl neu auf dem Bild, das etliche Beobachter eher an ein Filmplakat oder Queen-Cover erinnert, als an unsere Landesregierung.