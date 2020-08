Jetzt im Livestream vom Rütli: die 1.-August-Feier mit Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga

Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga und die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft (SGG) gestalten auf dem Rütli die Bundesfeier in einem ungewohnten Rahmen. Die Bundespräsidentin wird stellvertretend für zahllose Menschen, die sich während der Corona-Zeit für andere Menschen und für die Gesellschaft engagierten, aus jedem der 26 Kantone sowie aus der «Fünften Schweiz» je eine Frau und einen Mann für ihren Einsatz ehren.

Die 54 geehrten Personen wirkten während des Lockdowns im öffentlichen Verkehr, in Supermärkten oder Apotheken, in kantonalen Krisenstäben, auf Intensiv-Stationen von Spitälern, in Betagtenzentren und Kindertagesstätten, bei der Polizei oder der Feuerwehr, in der psychologischen Beratung oder im IT-Support fürs Home-Office, entwickelten digitale Apps, entsorgten Müll oder reinigten Büros, erteilten Fern-Schulunterricht oder Home-Schooling, lieferten Tonnen von Postpaketen oder verteilten Lebensmittel an Armutsbetroffene.

Maria Victoria Haas moderiert das 90-minütige Programm. Künstlerisch wird die Feier gestaltet von der Opernsängerin Marie-Claude Chappuis, vom Chor «Les voix de la Gruyère», von der Alphornistin Lisa Stoll und vom Blechbläser-Ensemble Rekrutenspiel 16-2/20, begleitet von den jungen Männern vom Fähndlerclub Weggis.

Neben dem offiziellen Text der Schweizer Nationalhymne singt Marie-Claude Chappuis den vorgeschlagenen neuen Hymnentext, der die zentralen Werte der Schweiz enthält, wie sie auch in der Präambel der Schweizer Bundesverfassung formuliert sind.

Ursprünglich war für den 1. August 2020 die traditionelle Bundesfeier mit rund 2000 Gästen geplant. Der Eidgenössische Schwingerverband, der zusammen mit der SGG die Feier organisiert hätte, wird nun zwei Jahre später, am 1. August 2022, dafür sorgen, dass auf dem Rütli zum ersten Mal in der Geschichte geschwungen wird. Am 1. August 2021 feiern die Frauenverbände und Frauenvereine auf der Rütliwiese das 50-Jahr-Jubiläum des Frauenstimmrechts in der Schweiz.