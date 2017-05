Von einem Ja-Trend spricht gfs.bern, wenn der erwartete Ja-Anteil über 55 Prozent liegt. Claude Longchamp sagte um 12.30 Uhr im Fernsehen SRF, die Trendrechnung liege weit ausserhalb des Zweifelbereichs.

Die Zustimmung hatte sich in den Umfragen abgezeichnet, doch war der Vorsprung der Befürworter von der ersten zur zweiten Umfrage geschmolzen. Die Gegner vermochten das Resultat in der Schlussphase aber offenbar nicht mehr zu kippen.

Bis zu 70 Prozent Ja

In zahlreichen Kantonen zeigen erste Zwischenresultate eine deutliche Zustimmung zur Vorlage. In Genf liegt der Ja-Anteil nach Auszählung der brieflich und online abgegebenen Stimmen bei 71,9 Prozent. In Genf sind damit bereits über 95 Prozent der abgegebenen Stimmen ausgezählt.

Noch weniger weit fortgeschritten ist die Auszählung im Kanton Waadt, wo die Resultate von 44 Prozent der Gemeinden vorliegen. In der Waadt liegt die Zustimmung derzeit bei 70 Prozent.

Auch in Basel-Stadt steht die Bevölkerung mehrheitlich hinter der Energiestrategie 2050 des Bundes. Nach Auszählung der brieflich eingereichten Stimmen stehen 31'600 Ja 19'300 Nein gegenüber. Das ergibt einen Ja-Stimmen-Anteil von 62,1 Prozent. Die brieflichen Stimmen machen jeweils in Basel-Stadt mehr als 95 Prozent aus.

Gemäss einer ersten Hochrechnung des Statistischen Amtes beträgt der Ja-Anteil im Kanton Zürich 59,6 Prozent. In Graubünden liegt der Ja-Stimmen-Anteil nach 104 ausgezählten von 112 Gemeinden bei 57,41 Prozent. Abgelehnt wurde das Gesetz in lediglich 19 Gemeinden.

In Luzern wird das Energiegesetz wohl ebenfalls angenommen. Nach Auszählung in 82 von insgesamt 83 Gemeinden beträgt der Ja-Stimmenanteil über 55 Prozent. Noch fehlt das Resultat der Stadt Luzern.

Auch das Wallis dürfte die Energiestrategie 2050 deutlich annehmen. Nach Auszählung von 100 der 127 Walliser Gemeinden liegt die Zustimmung zum Energiegesetz bei 62 Prozent. Noch fehlen die Resultate von Martigny und Sitten.

Drei Kantone als bisherige Ausnahmen

Anders das Bild im Kanton Aargau: Dort zeichnet sich ein Nein ab. Nach Auszählung von sechs der elf Bezirke beträgt der Nein-Stimmenanteil 52,57 Prozent.

Ein gleiches Bild zeigt sich im Kanton Solothurn. Die Energiestrategie dürfte dort scheitern. Der Nein-Stimmenanteil beträgt 53,60 Prozent. Ausgezählt sind bislang 48 von 109 Gemeinden.

Deutlich abgelehnt wurde das Energiegesetz im Kanton Glarus. 56,3 Prozent der Stimmberechtigten legten ein Nein in die Urne.

Ausstieg ohne Datum

Mit dem Ja ist der Ausstieg aus der Atomenergie sechs Jahre nach der Atomkatastrophe von Fukushima beschlossen. Durchgesetzt haben sich der Bundesrat und das Parlament mit einem Ausstieg ohne Datum. Die Initiative der Grünen, die einen Ausstieg bis 2029 forderte, hatten die Stimmenden vergangenen Herbst mit 54 Prozent abgelehnt.

Mit der Energiestrategie wird zwar der Bau neuer Atomkraftwerke verboten, doch dürfen die bestehenden so lange am Netz bleiben, wie die Aufsichtsbehörde sie als sicher erachtet. Ein Teil des Atomstroms soll eingespart, ein weiterer durch Strom aus erneuerbaren Energien ersetzt werden. Das Gesetz enthält entsprechende Ziele.

Mehr Geld für Ökostrom

Bei den Instrumenten setzt die Energiestrategie auf das Bewährte. Photovoltaik- oder Windanlagen werden weiterhin über einen Netzzuschlag gefördert. Weil dieser auf 2,3 Rappen erhöht wird, steht dafür in den nächsten Jahren mehr Geld zur Verfügung als bisher.

Gleichzeitig wird die Unterstützung befristet: Neue Einspeisevergütungen werden nur noch bis Ende 2022 bewilligt, Investitionsbeiträge bis 2030. Ein Teil der Gelder ist für Subventionen an bestehende Grosswasserkraftwerke reserviert. Die Betreiber erhalten eine Prämie für Strom, den sie unter den Gestehungskosten verkaufen müssen.

Mehr Geld für Sanierungen

Daneben ist mehr Energieeffizienz angesagt. Der Energieverbrauch pro Kopf soll bemessen am Stand des Jahres 2000 bis 2035 um 43 Prozent sinken, der Stromverbrauch um 13 Prozent. Zentrales Instrument bleibt das Gebäudeprogramm, für das pro Jahr 450 Millionen Franken statt wie heute 300 Millionen Franken aus der CO2-Abgabe eingesetzt werden können.

Energetische Gebäudesanierungen werden auch mit steuerlichen Anreizen stärker gefördert. Ferner gelten strengere Regeln für Autoimporteure, und der Bundesrat kann Vorgaben zur Einführung intelligenter Regelsysteme beim Endverbraucher machen.

Niederlage für die SVP

Das Ja zu diesem Paket ist ein Sieg für Energieministerin Doris Leuthard, wohl der bedeutendste ihrer Karriere. Eine Niederlage muss die SVP einstecken, die das Referendum ergriffen hatte. Für die Partei setzt sich damit eine Serie fort: Zuletzt hatte sie erfolglos Referenden gegen die erleichterte Einbürgerung und das neue Asylgesetz ergriffen. Auch mit ihrer Durchsetzungsinitiative war sie gescheitert.

Bei der Energiestrategie erhielt die SVP Unterstützung von Teilen der FDP und der Wirtschaft. Für eine Nein-Mehrheit reichte es dennoch nicht. Die Warnungen der Gegner vor kaltem Duschen und horrenden Kosten prägten zwar den Abstimmungskampf, vermochten aber offenbar keine breite Verunsicherung auszulösen.

Streit um Kosten

Die Behauptungen von Gegnern und Befürwortern gingen in diesem Abstimmungskampf so stark auseinander wie selten. Fest steht, dass der höhere Netzzuschlag in den nächsten fünf Jahren für einen Haushalt mit vier Personen zu zusätzlichen Kosten von rund 40 Franken im Jahr führt.

Aus Sicht der Gegner ist das nur die halbe Wahrheit. Langfristig beliefen sich die Kosten für einen Vier-Personen-Haushalt auf jährlich 3200 Franken, behaupteten sie. Zur Begründung verwiesen sie auf die im Gesetz verankerten Ziele. Um diese zu erreichen, werde es zusätzliche Massnahmen brauchen. Die Befürworter sprachen von einer "Lügenkampagne".

Prognosen schwierig

Die längerfristigen Kosten sind kaum zu beziffern. Zum einen würde ein Teil der Kosten so oder so anfallen, etwa für die Erneuerung der Stromnetze. Zum anderen ist die technologische Entwicklung nicht über Jahrzehnte abzuschätzen.

Ausserdem ist unklar, mit welcher anderen Strategie die nun beschlossene verglichen werden sollte. Da die heutigen AKW das Ende ihrer Lebensdauer erreichen werden, kann der Status quo nicht als Referenz dienen. Und neue AKW sind inzwischen schon allein aus wirtschaftlichen Gründen kein Thema mehr.

Weitere Entscheide folgen

Mit dem Ja vom Sonntag sind die Weichen gestellt, doch werden weitere energiepolitische Entscheide folgen. Bereits in der kommenden Sommersession befasst sich der Nationalrat mit zusätzlichen Massnahmen zur Unterstützung der Wasserkraft. Ein nächster Meilenstein wird die Revision des CO2-Gesetzes sein.

Daneben haben die Diskussionen über neue Marktmodelle begonnen, welche die Versorgungssicherheit gewährleisten sollen. Kraftwerksbetreiber könnten künftig dafür entschädigt werden, dass sie Kapazitäten bereithalten.