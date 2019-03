Am Freitag musste sich Stefan Locher, Zürcher SVP-Kantonsratskandidat, vor den Medien entschuldigen. Der Grund: Er duldete einen möglichen Wahlbetrug eines verdeckten Journalisten.

Eben dieser Journalist des Jugendmagazins «Izzy» mischte sich am Freitag lautstark unter die Medienvertreter der Veranstaltung im Hotel Glockenhof in Zürich. Cedric Schild war es, der Stefan Locher mit seinem Telefonstreich die fragwürdigen Aussagen entlockte und diese in einem Beitrag mit dem Titel «Wie weit ein Politiker geht, um gewählt zu werden» publik gemacht hatte.

«Bei Ihnen ein L»

Schild tauchte mit einer Bauchlade auf und bot Shirts mit dem Aufdruck «Freecedi» feil, wie Videoaufnahmen von Tele Züri zeigen. «Ich muss Anwaltskosten decken, es werden vermutlich rechtliche Schritte gegen mich eingeleitet», verkündete Schild. Zu jedem verkauften T-Shirt gebe es einen Blumenstrauss gratis dazu, so der Komiker in Anspielung auf Stefan Lochers Aussagen am Telefon. «Keine Bestechung, es handelt sich dabei um einen Rabatt.»