Gemäss ersten Ermittlungen wurde die 43-jährige, in Italien wohnhafte Frau um die Mittagszeit von der Strömung der Verzasca mitgerissen, wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilte. Personen, die sich in der Nähe befanden, konnten die Frau aus dem Fluss bergen.

Herbeigerufene Rettungsmannschaften reanimierten die Verunfallte, bevor sie per Helikopter in ein Spital geflogen wurde. Nach Angaben der Polizei schwebt sie in Lebensgefahr. Nach Angaben des Bundesamtes für Umwelt (Bafu) waren die Wasser-Abflussmenge und der Wasserstand der Verzasca am Dienstag angestiegen.