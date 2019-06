IT-Störung bei den SBB: Am Freitagmorgen waren die Kundeninformationssysteme, die Online-Fahrplanabfrage und die Verkaufssysteme nur eingeschränkt verfügbar. Dies teilten die SBB auf Twitter mit. So konnte zum Beispiel im Moment an den Automaten nur bar bezahlt werden.

Kurz vor neun Uhr konnte die Störung behoben werden. (mlu)