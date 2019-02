Nur: Was heisst klären oder präzisieren genau? Karrer sagt, es gehe darum, das «Verständnis der EU» zu ermitteln, wie sie die drei Vertragspunkte sehe. Das Problem ist: Die Schweiz hat von Beginn weg drauf gedrängt, die Übernahme der Unionsbürgerrichtlinie vertraglich auszuschliessen. Doch die EU ist nicht darauf eingestiegen.

Was war das nun? Ein Forderungskatalog? Oder doch ein uneingeschränktes Bekenntnis zum Rahmenabkommen ? Gestern hat der Wirtschaftsverband Economiesuisse vor den Medien bekannt gegeben, was er vom Rahmenabkommen mit der EU hält. Zunächst klang das ausgesprochen positiv. Verbandsdirektorin Monika Rühl sprach von «einem guten Verhandlungsergebnis mit zahlreichen Vorteilen für unser Land.»

Wie die Schweiz mit der EU nun «klären» soll, dass die Unionsbürgerrichtlinie nicht oder nur reduziert übernommen wird, ist schleierhaft. Dasselbe Problem dürfte sich bei den staatlichen Beihilfen oder auch bei den flankierenden Massnahmen stellen. All diese Forderungen lagen bei der EU bereits auf dem Tisch – und wurden von Brüssel beiseite gewischt.

umfasst der umstrittene Rahmenvertrag zwischen der Schweiz und der EU in der deutschen Fassung. Dazu kommen drei Protokolle und eine gemeinsame Erklärung zum Freihandelsvertrag auf weiteren 22 Seiten. Der Bundesrat befürwortet das Abkommen nicht, lehnt es aber auch nicht ab. Er hat es in eine Konsultation geschickt, die bis im Frühling dauert.

Dass die EU Nachverhandlungen ablehnt, ist auch Economiesuisse nicht entgangen. Rühl sagt, eine Klärung könne auf verschiedene Arten erfolgen: eine einseitige Erklärung des Bundesrats, wie er das Abkommen verstehe oder – besser – in einer gemeinsamen Erklärung mit der EU.

Unklar ist, was passiert, wenn das angemeldete Bedürfnis an Klärung, Präzision und Diskussion bei der EU auf taube Ohren stösst. Würde Economiesuisse das Abkommen dennoch unterstützen? «Lassen Sie uns erst mal das Resultat der Konsultation abwarten», antwortete Karrer unverbindlich. «Wir werden uns hüten, weitere rote Linien zu ziehen», sagte Rühl.

Expertin ist kritisch

Europarechtlerin Christa Tobler von der Universität Basel warnt vor übertriebenen Hoffnungen. «Eine einseitige Erklärung hat rechtlich keinen Wert», sagt sie. Vor einem Schiedsgericht spiele es keine Rolle, was einseitig erklärt worden sei. Ein stärkeres Mittel wäre eine gemeinsame Erklärung, die einem Gericht als Interpretationshilfe dienen könnte. In Bezug auf die Unionsbürgerrichtlinie ist Tobler indes kritisch. «Ich habe höchste Zweifel, dass die EU eine Zusatzerklärung unterzeichnen würde, die etwas regelt, was sie bewusst nicht im Vertrag erwähnt haben wollte.»

Letztlich zeigen die Rettungsversuche vor allem eines: Der vorliegende Vertrag ist derzeit nicht mehrheitsfähig. Während pragmatische Kräfte der Mitte und die Wirtschaftsverbände nach einem letzten Strohhalm greifen, ist der Fall bei den Polparteien sowie bei den Sozialpartnern klar: Dieser Rahmenvertrag ist gescheitert.