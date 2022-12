Invalidenversicherung Die 10-Milliarden-Frage: Wann endlich erhält die AHV ihr Geld von der IV zurück? Die IV schreibt wieder Defizite, die Zahl der Neurenten steigt – und die Schuld gegenüber der AHV verharrt auf 10 Milliarden Franken. Jetzt muss der Bundesrat aufzeigen, wie er das Geld zurückzahlen will.

Ein Versicherungsausweis der AHV und IV: Letztere schuldet der AHV mehr als 10 Milliarden Franken. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Sie war das finanzielle Sorgenkind bei den Sozialversicherungen: Bis im Jahr 2010 häufte die Invalidenversicherung (IV) einen Schuldenberg von 15 Milliarden Franken an. Die Politik antwortete mit mehreren Gesetzesrevisionen. Dank einer befristeten Mehrwertsteuererhöhung (2011 bis 2017) zu Gunsten der IV sanken die Schulden um einen Drittel. Gläubiger ist die AHV.

Seit die Zusatzfinanzierung abgelaufen ist, hat die IV der AHV keinen Rappen mehr überwiesen. Die Schuld verharrt auf 10,3 Milliarden Franken. Auch der IV-Fonds, den die AHV mit einem A-fonds-perdu-Beitrag von 5 Milliarden Franken ausstattete, schmilzt langsam. In den letzten vier Jahren verbuchte die IV dreimal ein Defizit von mehr als 200 Millionen Franken. Nur 2019 fiel die Rechnung knapp positiv aus. Der Bundesrat geht davon aus, dass die IV ihr Darlehen an die AHV erst zwischen 2037 und 2045 vollständig zurückzahlen kann. Er schob diesen Termin in den letzten Jahren immer wieder nach hinten.

Der AHV aber würde es helfen, wenn sie die IV-Milliarden schon jetzt in ihrer Kasse hätte – zum Beispiel, um sie gewinnbringend anzulegen und reale Reserven zur Zahlung von Renten zu haben. «Mit Schuldscheinen lassen sich ja keine Renten finanzieren», sagt der Schwyzer SVP-Ständerat Alex Kuprecht. Die demografischen Herausforderungen bleiben gross – auch wenn das Volk im September die Erhöhung des Frauenrentenalters und eine Zusatzfinanzierung via Mehrwertsteuer gutgeheissen hat.

Sozialpolitiker des Ständerats setzen Bundesrat unter Druck

Kuprecht ist Mitglied der ständerätlichen Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK). Zusammen mit Paul Rechsteiner (SP, SG) hat er eine Kommissionsmotion initiiert. Darin fordert die Kommission den Bundesrat auf, das Problem der IV-Schuld zu lösen. Kuprecht sagt: «Das Geld muss von der IV zurück in die AHV. Und die Finanzen der IV müssen wieder ins Lot kommen.»

Einen Erfolg haben die Sozialpolitiker der kleinen Kammer bereits erzielt. Der Bundesrat empfiehlt ihren Vorstoss zur Annahme. Am Montag ist er im Ratsplenum traktandiert, ein Ja scheint Formsache. Der Bundesrat wird damit bis Ende 2023 aufzeigen müssen, wie er die Schuld der IV zu tilgen gedenkt. In der Antwort auf den Vorstoss spricht die Landesregierung auch von «einnahmeseitigen Massnahmen». Das zuständige Innendepartement von Alain Berset könnte vorschlagen, mehr Geld in die IV zu leiten. Denkbar sind Massnamen wie höhere Mehrwertsteuern und mehr Lohnabzüge. «Aber auch ausgabenseitig müssen Schritte ergriffen werden, sonst droht ein Scheitern im Parlament», sagt Kuprecht. Nur Löhne weiter zu belasten, sei keine Lösung.

Die IV übernahm in den letzten Jahren zusätzliche Aufgaben. Vor einigen Jahren wurde zum Beispiel neu Trisomie 21 in die Liste der Geburtsgebrechen aufgenommen – womit die IV anstatt wie früher die Krankenkasse die Kosten für die notwendigen medizinischen Behandlungen übernahm. Auch Entscheide des Bundesgerichts und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte führen zu tendenziell steigenden Ausgaben.

Optimismus: IV bald wieder in schwarzen Zahlen

Anfang Jahr ist eine Gesetzesrevision in Kraft getreten. Gemäss dem Bundesrat ist sie kostenneutral und soll die IV langfristig sogar finanziell entlasten – unter anderem dank verstärkter Bemühungen, Menschen mit psychischen Problemen in die Arbeitswelt einzugliedern. Gemäss den Finanzperspektiven des Bundesamtes für Sozialversicherungen schreibt die IV ab dem nächsten oder übernächsten Jahr wieder schwarze Zahlen. Bis 2032 soll der Überschuss zwischen 800 und 1,4 Milliarden Franken betragen.

Die Gesundung der IV-Kasse hängt auch davon ab, wie viele Neurenten gesprochen werden. In den letzten Jahren stieg diese Zahl stetig. Bezogen in der Schweiz 2016 14'139 Personen neu eine IV-Rente, so waren es 2021 schon 18'131. Fast jede zweite Rente wird aufgrund psychischer Erkrankungen gesprochen, bei den 18- bis 24-Jährigen sind es mehr als zwei Drittel.

Andreas Dummermuth, Präsident der Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen, beurteilt die finanziellen Perspektiven auch deshalb weniger optimistisch als der Bund. «Es wird weitere Defizite geben. Ohne Zusatzfinanzierung erachte ich den Turnaround als fast unmöglich», sagt er.