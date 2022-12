Interview «Ungeheuerlich»: Warum der Präsident des jüdischen Gemeindebundes die Massnahmengegner kritisiert Gemäss einem neuen Bericht wirkte die Coronapandemie als Trigger für antisemitische Vorfälle. Im Interview erklärt Ralph Lewin, Präsident des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes (SIG), weshalb Massnahmengegner ihr Leid mit unhaltbaren Vergleichen aufwerten wollen, warum er vom Bundesrat enttäuscht ist und was das Kunsthaus Zürich bei der Bührle-Sammlung jetzt tun muss.

«Zivilcourage ist nicht besonders ausgeprägt»: Ralph Lewin, Präsident des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes SIG (Basel, 18.12.2022). Bild: Roland Schmid

Gemäss Antisemitismus-Bericht nahmen antisemitische Vorfälle und Äusserungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus 2021 im Vergleich zum Vorjahr nochmals deutlich zu. Weshalb gibt es Menschen, für welche die Juden schuld sind am Coronavirus?

Ralph Lewin: Es gab in der Geschichte immer Krisenzeiten, in denen Gesellschaften auseinandergedriftet sind. Dann wird rasch nach Schuldigen gesucht. Im Fall der Juden gibt es eine leider lange Reihe von Beispielen, in denen sie zu Sündenböcken gemacht wurden, etwa während der Pest im Mittelalter. Auch die Coronapandemie ist eine solche Krise. Es verwundert nicht, dass auch jetzt antisemitische Feindbilder und Verschwörungstheorien hervortreten.

Gemäss einer repräsentativen Umfrage stimmen 22 Prozent der Schweizer Bevölkerung gängigen antisemitischen Stereotypen zu. Ein Grund für die vielen antisemitischen Vorfälle während der Pandemie?

Natürlich treffen solche Äusserungen auf einen fruchtbaren Boden. Einer der Gründe dafür ist, dass die Juden eine sehr kleine Minderheit sind. Die grosse Mehrzahl der Bewohnerinnen und Bewohner der Schweiz begegnet im Alltag kaum je bewusst einem Juden, kennt kaum eine Jüdin näher. Das trägt dazu bei, dass Vorurteile und Verschwörungstheorien unwiderlegt und unwidersprochen bleiben. Einer der wichtigsten Pfeiler unserer Arbeit gegen Antisemitismus ist es deshalb, Begegnungen zu ermöglichen. Etwa, indem jüdische Kinder und Teenager Schulklassen besuchen, Fragen beantworten und so Vorurteile abzubauen versuchen.

Der Bericht zeigt, wie häufig im Umfeld der Massnahmengegner unangebrachte Vergleiche zum NS-Regime und zur millionenfachen Ermordung der europäischen Juden im Holocaust vorkommen. Wie erklären sie sich das?

Die genauen Beweggründe sind schwierig identifizierbar. Mir scheint, dass auch ungenügendes Wissen über die Schoah eine Rolle spielt. Aber man muss auch sagen: Diese Leute halten ihre Situation tatsächlich für wahnsinnig schlimm, sind sehr emotionalisiert. Das zeigte sich an den Demonstrationen, wo dann häufig die gelben «Judensterne» mit der Aufschrift ungeimpft zu sehen waren. Dahinter steckt wohl nicht direkt die Absicht, den Holocaust zu verharmlosen.

Was sonst?

Es geht vermutlich darum, sich und die eigene Situation zu überhöhen, indem man sie mit einer Situation vergleicht, in der Millionen Menschen ermordet wurden. Das ist natürlich eine bewusste Provokation. Wir halten diese Vergleiche für ungeheuerlich und haben immer wieder dazu aufgerufen, das zu unterlassen. Leider insgesamt ohne Erfolg. Das Problem ist:

Je häufiger diese Vergleiche kommen, desto stärker werden die Ereignisse der Schoah banalisiert. Das darf nicht passieren.

Wir müssen die Erinnerung wachhalten, damit so etwas nie mehr passieren kann. Deshalb ist uns beispielsweise das geplante Schweizer Memorial für die Opfer des Holocaust so wichtig.

Weshalb distanziert man sich bei den Massnahmengegnern nicht klarer von Antisemitismus und Holocaust-Vergleichen?

Der Bericht zeigt: In den Telegram-Gruppen der «Corona-Rebellen» werden antisemitische Inhalte und banalisierende Vergleiche nur von einer kleinen Minderheit gepostet. Aber es ist halt ein Unterschied, ob man die Ansicht einer anderen Person nicht teilt oder dieser aktiv widerspricht. Widerrede verursacht Konflikte, braucht Zivilcourage. Und diese ist bei vielen leider nicht besonders ausgeprägt. Gegen offensichtlich antisemitische Verschwörungstheorien gibt es in den Telegram-Gruppen manchmal Widerspruch. Aber gelöscht werden die Inhalte kaum, ihre Urheber nicht ausgeschlossen. Wenn hingegen jemand Covid-Massnahmen befürwortet, fliegt er schnell raus.

Was müssen die Behörden tun, um Antisemitismus auf Telegram zu stoppen?

Für uns ist klar: Plattformbetreiber müssen die Verantwortung für die geteilten Inhalte übernehmen. Manche tun das schon konsequenter als andere. Die Behörden müssen sie in die Pflicht nehmen. Und sie müssen gegen Verstösse gegen die Rassismusstrafnorm vorgehen, schliesslich lesen Tausende Leute solche Posts. Klar: Die Hürden sind hoch, gerade bei der internationalen Rechtshilfe. Aber man muss hartnäckig bleiben. Wo ein Wille ist, ist oft ein Weg. Dazu braucht es Aufklärung und Prävention.

Wird mit dem Ende der Massnahmen der Antisemitismus zurückgehen?

Es ist wohl damit zu rechnen, dass die Bewegung der Massnahmengegner in ihrer heutigen Form verschwinden wird, weil ihr der eigentliche Zweck abhandengekommen ist. Aber das Gedankengut verschwindet nicht, die Netzwerke bleiben. Ich denke, bei einzelnen Anhängern dieser Bewegung werden antisemitische Verschwörungstheorien hängen bleiben.

Der Bundesrat gab kürzlich in einer Antwort auf eine Motion bekannt, dass er die Verwendung von nationalsozialistischen Symbolen wie Hakenkreuz oder Hitlergruss in der Öffentlichkeit nicht verbieten will. Enttäuscht Sie das?

Ja. Der SIG ist enttäuscht, auch von der Argumentation des Bundesrats. Ein Hakenkreuz ist ein dermassen klarer Ausdruck einer menschenverachtenden Politik, dass der Verweis auf die Meinungsäusserungsfreiheit zu kurz greift. Der Bundesrat schreibt, Prävention sei besser geeignet als strafrechtliche Repression. Wir finden Prävention auch sehr wichtig.

Aber mit Verlaub: Wenn jemand mit Hakenkreuz rumläuft, kommt die Prävention zu spät.

Das haben wir dem Bundesrat in einem Brief mitgeteilt. Wir hoffen nun, das Parlament teilt unsere Ansicht und der Bundesrat sucht nach zeitnah umsetzbaren Lösungen.

Themenwechsel: Das Kunsthaus Zürich und die Stiftung Bührle stehen in der Kritik wegen des unkritischen Umgangs mit Werken, die Emil Bührle während des NS-Regimes von jüdischen Sammlern und Künstlern erworben hatte. Wie beurteilt der SIG diese Sache?

Für uns ist klar: Es braucht eine wirklich unabhängige Provenienzforschung. Das ist bis jetzt nur ungenügend geschehen. Nun wurde Besserung versprochen, ebenso beim Dokumentationsraum zur Geschichte der Sammlung. Wir gehen davon aus, dass diese nun geschieht. Die Herkunft der Sammlung und ihrer Werke muss von Grund auf erforscht werden. Dabei muss der Begriff der «NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgüter» übernommen werden. Dies hat das Kunstmuseum Bern bei der Gurlitt-Sammlung vorbildlich getan.

Blick in den neuen Kunsthaus-Erweiterungsbau mit der Bührle-Sammlung. Bild: Matthias Scharrer

Die Bührle-Sammlung tat das nicht?

Die strikte Trennung zwischen Raub- und Fluchtkunst, wie sie die Bührle-Sammlung teilweise vornahm, ist ungenügend. Ich begrüsse deshalb auch, dass der Bundesrat bereit ist, eine unabhängige Kommission zu NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgütern einzusetzen. Denn das Thema betrifft längst nicht nur die Sammlung Bührle.

Beim «Tages-Anzeiger» herrscht Unruhe nach der Entlassung eines Journalisten, der ein Portrait mit antisemitischen Klischees und Sprachbildern über eine jüdische FDP-Stadratskandidatin geschrieben hatte. Ihr Kommentar?

Ich musste diesen Text drei Mal lesen, bis ich glauben konnte, das so etwas abgedruckt worden ist. Die Qualitätskontrolle auf der Redaktion hat versagt. Das hat der «Tages-Anzeiger» eingesehen und sich entschuldigt. Aber das alleine reicht nicht. Wir haben gefordert, dass die Qualitätssicherung verbessert wird, damit sich ein solcher Fall nicht wiederholt. Eine Entlassung haben wir nicht gefordert. Personalentscheide kommentieren wir nicht.

Seit zwei Jahren unterstützen Bund und Kantone die Sicherheitsmassnahmen der jüdischen Gemeinden finanziell. Für diese sind «die Grenzen der Belastbarkeit» laut Bericht dennoch erreicht. Weshalb?

Die 2019 in Kraft getretene «Verordnung über Massnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit von Minderheiten mit besonderen Schutzbedürfnissen» ist ein wichtiger erster Schritt. Aber sie ist nicht ausreichend, was auch der Bundesrat anerkannt.

Die jüdischen Gemeinden geben weiterhin jährlich vier bis fünf Millionen Franken aus, um ihre Mitglieder und ihre Einrichtungen wie Schulen oder Synagogen zu schützen.

Um diesen Betrag zu stemmen, müssen sie bei Ausbildung, Veranstaltung oder Erziehung sparen, also den Kernaufgaben einer Religionsgemeinschaft. Jüdische Einrichtungen in der Schweiz sind gemäss Nachrichtendienst einer erhöhten Bedrohung ausgesetzt. Attentate in unseren Nachbarländern, etwa in Halle oder Toulouse, machen klar: Wir können es uns nicht leisten, bei der Sicherheit zu sparen.

Was muss die Politik aus Ihrer Sicht tun?

Der SIG ist in einem regelmässigen Austausch mit dem zuständigen Justiz- und Polizeidepartement (EJPD). Wir sind zuversichtlich, dass eine Lösung auf gutem Weg ist. Uns war immer wichtig, dass nicht nur bauliche Sicherheitsmassnahmen finanziell unterstützt werden, sondern auch die laufenden Sicherheitskosten, also etwa für Personal. Hier gehen wir davon aus, dass bald eine konkrete Lösung vorliegen wird.