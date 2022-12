Interview Swisscom-Chef Urs Schaeppi ist enttäuscht: «In der Schweiz schaffen wir keinen faktenbasierten Dialog» Die Swisscom schreibt weniger Umsatz und weniger Gewinn. Der Konzernchef ist zufrieden mit dem Ergebnis – warnt aber vor einer Blockade bei 5G. Die Schweiz drohe den Anschluss zu verlieren.

Swisscom-Chef Urs Schaeppi ist mit seinem Unternehmen zufrieden. zvg

Im Coronajahr 2020 schrieb die Swisscom weniger Umsatz, konnte aber ihr Betriebsergebnis steigern. Stark schloss insbesondere die Italien-Tochter Fastweb ab, während das Geschäft mit den Privatkunden im Inland unter Druck ist. Konzernchef Urs Schaeppi (61) sagt, warum die Swisscom Fernsehkunden verloren hat und wieso der 5G-Ausbau stockt.

Erstmals seit Jahren konnten sie ihre TV-Kundenbasis nicht vergrössern, anders als die Konkurrenz von Sunrise und Salt. Warum?

Urs Schaeppi: Der Gesamtmarkt schrumpft. Wir konnten unsere Marktanteile steigern. Hinzu kommt: Es gibt Kunden, die angesichts von Streaming-Angeboten wie Netflix gar kein Fernseh-Abo mehr haben. Andere haben gemerkt, dass sie bisher zwei Anschlüsse hatten und haben nun den einen gekündigt.

Die Pay-TV-Sportinhalte von «blue» sind neu auch bei der Konkurrenz zu sehen und umgekehrt. Kunden könnten ihr Fernsehabo bei der Swisscom künden und trotzdem den Live-Sport konsumieren.

Das wird es sicherlich zum Teil geben. Die Strategie ist trotzdem richtig. Wir müssen uns an den Kundenbedürfnissen ausrichten. Der Markt wird auch in Zukunft nicht nur aus Over-The-Top-Angeboten bestehen. In der Krise gab es geradezu ein Comeback des linearen Fernsehen.

Die NZZ berichtete diese Woche, dass die Weko im Vorfeld der Sunrise-Übernahme durch UPC tiefere Preise im Internetbereich forderte, was ihr zugestanden worden sei. Was bedeutet das für die Swisscom?

Die Preise sinken sowieso seit Jahren permanent. Der Markt schrumpft, und zwar nicht wegen der Menge, sondern wegen den Preisen. Das geht so weiter. Kunden kriegen immer mehr Leistung für den gleichen Preis oder günstiger. Früher gab es für 100 Franken einen Telefonanschluss, heute Telefon, Internet, Fernsehen und Mobile.

Dazu passt ihr Umsatzziel: Sie wollen 2021 gleich viel Umsatz machen wie 2020. Zieht man das wachsende Italien-Geschäft von Fastweb ab, bedeutet das einen Rückgang in der Schweiz.

In der Schweiz haben wir im Telekom-Geschäft sicher eine rückläufige Entwicklung. Der Markt ist gesättigt, die Preise gehen runter. Die Umsätze gehen zurück. Anderswo wachsen wir fast zweistellig, etwa im Cloud- und Security-Bereich. Ein insgesamt stabiler Umsatz ist eine gute Leistung.

Probleme gibt es beim Ausbau von 5G. Viele Baugesuche sind blockiert oder wurden noch gar nicht angeschaut. Ihre Appelle haben nichts genützt. Sind Sie enttäuscht?

Ja, klar bin ich enttäuscht. Wir schaffen es in der Schweiz nicht, einen faktenbasierten Dialog zu bekommen. Jeder will sein Handy nutzen und die beste Verbindung haben. Kommt dann eine neue Technologie wie 5G, die effizienter ist und weniger strahlt, will man diese verhindern. Es käme niemand auf die Idee, effizientere Automotoren zu verbieten. Bei 5G ist das so. Damit tun wir uns keinen Gefallen.

Was befürchten Sie?

Wenn wir es nicht schaffen, neue Technologien rasch und grossflächig einzuführen, werden wir den Anschluss verlieren. Wenn wir nach 2G nicht 3G eingeführt hätten, gäbe es heute keine Smartphones. Wenn wir jetzt das schnelle 5G nicht flächendeckend einführen, werden wir beispielsweise bei der Industrie 4.0 den Anschluss verlieren. Das wäre für die Volkswirtschaft fatal. In anderen Ländern forciert die Politik den Ausbau von 5G.