Interview Postchef Roberto Cirillo setzt auf den Päckli-Boom und sagt: «Wir wollen uns nicht in ein Museum verwandeln» Seit zwei Jahren ist Roberto Cirillo an der Spitze der Post. Im Interview stellt er der Schweizer KMU-Landschaft ein schlechtes Zeugnis aus, was die Digitalisierung betrifft.

Exklusiv für Abonnenten

Post-Chef Roberto Cirillo (49). Post

Die Coronakrise hat die Post stark gefordert. Um 40 Prozent wuchs das Paketvolumen während des Lockdown im Frühling 2020 gegenüber dem Vorjahr, Hunderte Mitarbeiter wurden neu eingestellt. Postchef Roberto Cirillo (49) hält das Paketgeschäft für das «Interessanteste» der neuen Strategie– und sagt, warum er wegen einer Privatisierung der Postfinance neue Einnahmequellen bräuchte.

Wie schwierig ist es für Sie, im Homeoffice zu arbeiten?

Roberto Cirillo: Es ist suboptimal. Die Rolle als CEO, wie ich sie leben möchte, verlangt mehr menschlichen Kontakt. Ich wünsche mir, dass das schnell wieder möglich ist. Ich freue mich über die technologischen Möglichkeiten, aber die werden den menschlichen Kontakt nie ersetzen.

Wo erreichen wir Sie gerade?

Zuhause. Seit es eine Pflicht ist, arbeite ich mehrheitlich im Homeoffice. Zweimal die Woche bin ich entweder an kundenbezogenen Terminen mit wenigen Leuten oder im kleinen Kreis am Hauptsitz.

Die Post ist letzte Woche wegen eines Berichts des Bundes in die Schlagzeilen geraten. Demnach gerät die Post 2025 in finanzielle Schieflage. Stimmt das?

Wir haben schon 2019 die Entwicklung der Post simuliert und gezeigt, dass es zwischen 2025 und 2030 zu finanziellen Schwierigkeiten kommen könnte. Darum haben wir eine neue Strategie entwickelt. Letztes Jahr haben wir sie offengelegt, am 1. Januar haben wir mit der Umsetzung begonnen.

Im Bericht wurden Vorschläge gemacht: Die Zustellung der Post könnte nur noch jeden zweiten Tag erfolgen, Filialen abgebaut und die Briefpost verteuert werden. Sie haben in einer Mitteilung daraufhin geschrieben, das sei keine Option. Warum nicht?

Wir sind überzeugt, dass das Bedürfnis nach der täglichen Zustellung immer noch sehr hoch ist. Diese Qualität ist auch einer der Gründe, warum wir uns so positiv entwickelt haben im Vergleich mit vielen anderen Postgesellschaften im Ausland. Wir müssen sie aufrechterhalten. Wir wollen uns nicht in ein Museum verwandeln und müssen uns weiterentwickeln. Das geht aber nicht über Abbau, sondern über Transformation.

Trotzdem: Die Briefmengen gehen schnell und stark zurück. Warum ist die tägliche Zustellung so wichtig?

Die tägliche Zustellung ist einer der wesentlichen Bestandteile der Qualität der Briefe und einer der Gründe, warum wir im internationalen Vergleich immer noch so hohe Briefvolumen haben. Die Qualität ist hoch und der Preis tief. Die Volumina gehen zwar stetig zurück, um drei bis vier Prozent pro Jahr, letztes Jahr mit Corona waren es 5,6 Prozent. Das ist aber ein gradueller Rückgang über die nächsten Jahre. Mit unserer Strategie wollen wir die Qualität hochhalten, aber den Schwerpunkt in Richtung Logistik verschieben. Wir wollen Dienstleistungen etwa im Bereich E-Commerce aufbauen – dort liegt die Zukunft.

Das Paketzentrum Frauenfeld gehört zu den drei grössten der Post. Reto Martin

Sie sprechen die Vereinigung der Brief- und Paketlogistik an.

Genau. Seit dem 1. Januar gibt es nur noch eine Organisation für Briefe und Pakete und eine gemeinsame Produktion. So können wir die Qualität der Briefleistungen hochhalten und steigende Volumen bei den Paketen stemmen.

Hat die Öffentlichkeit eine falsche Wahrnehmung bezüglich der Briefe? Viele Privatleute verschicken kaum mehr Briefe, aber bei den Unternehmen ist das noch ganz anders.

95 Prozent der Briefsendungen und 93 Prozent der Pakete werden von Geschäftskunden, also Firmen aufgegeben. Wir sind ein Unternehmen, das vor allem Geschäfte mit anderen Unternehmen macht. Die Post ist ein Kanal zwischen Geschäften und Endkunden. Die Hauptrolle der Grundversorgung der Post ist es, logistische Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen zu bieten. Grosskonzerne können grosse IT-Lösungen aufbauen und sich in die papierlose Welt verabschieden. Bevor das bei den KMU der Fall ist, wird noch ein Jahrzehnt vergehen. Diese Unternehmen brauchen unsere Infrastruktur und den Kontakt zu ihren Kunden.

Beschleunigt Corona den Digitalisierungsprozess in den Unternehmen?

Es wird einen Effekt geben, aber wie gross der ist, können wir noch nicht sagen. Wir gehen nicht davon aus, dass sich die Geschwindigkeit plötzlich verdoppelt. Damit ein Unternehmen weg von Briefen kann, muss es massiv in den digitalen Bereich investieren. Das können nicht alle über Nacht machen. Das dauert Jahrzehnte. Grössere Firmen können sich grosse Projekte schneller leisten, kleinere brauchen etwas länger. Wir wollen diese Firmen dabei unterstützen. Deshalb investieren wir auch in digitale Kommunikationsleistungen. So können wir KMU bei der Digitalisierung unterstützen.

Sie haben international Karriere gemacht. Wie steht die Schweiz bei der Digitalisierung da?

Die KMU sind weniger weit als die Wirtschaft im Ausland. Einerseits ist unsere Wirtschaft stärker geprägt von KMU und abhängiger von ihnen. Andererseits ist unser System mit dem Föderalismus sehr fragmentiert. Das hat seine Vorteile, etwa die Nähe der Behörden zu den Bürgern, aber auch Nachteile.

Was in anderen Ländern einmal für Millionen entschieden wird, wird hier von 26 oder mehr Behörden in unterschiedlicher Art und Weise entschieden.

Ist das gut oder schlecht?

Weder noch. Digitale Lösungen brauchen möglichst viele Nutzer. In einem Land mit knapp 9 Millionen Einwohnern mit 26 Kantonen ist dies auf lokaler Ebene beschränkt. Die Schweiz ist so gross wie die Stadt London. Niemand würde eine IT-Lösung nur für London bauen. Das ist die Herausforderung, die wir haben. Da spielt die Post eine Rolle. Wir können überall in der Schweiz solche Dienstleistungen zur Verfügung stellen, um die notwendige Nutzergrösse zu erhalten.

Das haben andere auch schon versucht – etwa die Swisscom. Oft mussten Schweizer Anbieter merken, dass sie im Kampf gegen die ganz grossen wie Amazon oder Google wenig zu melden haben. Und die Post?

Wir können nicht in Bereiche vordringen, in denen die Spezifität der Schweiz überhaupt keine Rolle spielt. Die Office-Software ist in der Schweiz dieselbe wie jene in England oder den USA. Aber dort, wo es spezifische Bedürfnisse gibt – etwa wegen der Vertraulichkeit oder der Sicherheit –kann die Post, die das Postgeheimnis seit 170 Jahren kennt, einen Vorteil haben. Wenn wir Lösungen anbieten, heisst das nicht, dass wir alles selbst machen. Viele Lösungen, die wir anbieten, sind auf Infrastruktur aufgebaut, die es schon anderswo gibt. Wir passen sie aber auf Schweizer Bedürfnisse an. Daran haben internationale Konzerne weniger Interesse.

Die Paketmengen sind im letzten Jahr stark nach oben geschnellt. Trotzdem ist das Geschäft für sie nicht so interessant, weil die Margen tiefer sind.

Dem widerspreche ich. Das Paketgeschäft ist das Interessanteste, das wir in der neuen Strategie haben. Wir haben die neue Strategie für die Post auf der Logistik und dem E-Commerce aufgebaut. Natürlich passiert das im freien Markt mit einem hohen Wettbewerbsdruck. Wir müssen deshalb mehr Investitionen tätigen. Aber das ist das Geschäft und die Grundversorgung der Zukunft – sowohl, was unsere Mittlerrolle zwischen Geschäften und der Kundschaft betrifft, als auch in der Beziehung zwischen Unternehmen. Ein signifikanter Teil der Güter, die wir transportieren, sind zwischen Unternehmen im Rahmen ihrer Produktion unterwegs.

Wieviel verdient denn die Post an einem Paket?

Das kann ich aus Wettbewerbsgründen nicht sagen. Wir werden aber im März bei der Präsentation der Jahreszahlen beweisen, dass wir bei entsprechendem Wachstum auch im Paketbereich gute Resultate zeigen können. Das können wir auch in Zukunft – vorausgesetzt, wir können die notwendigen Investitionen tatsächlich tätigen.

Ihre Strategie wird stark auf Pakete ausgerichtet. Höhere Erträge in diesem Bereich sollen künftig helfen, die Grundversorgung zu finanzieren. Reicht das aus?

Pakete sind Teil der Grundversorgung und nicht nur eine Dienstleistung, welche die flächendeckende Zustellung von Post querfinanzieren soll. Aber ja, die Strategie sieht vor, den Schwerpunkt weg von der Briefpost zur Logistik mit Paketen und Gütern zu verschieben. Den schrumpfenden Bereich in der Briefpost wollen wir mit höheren Mengen und Erträgen aus dem Geschäft mit Paketen kompensieren.

Auf dem Land fährt die Post viele gemischte Touren. Post

Die Brief- und die Paketlogistik wurden zusammengelegt. Als Kunde merke ich davon noch nichts.

Bei Ihnen Zuhause hat sich vielleicht noch nichts geändert. Bei der Mehrheit der Haushalte aber schon. Heute sind mehr als 45 Prozent aller Briefboten-Touren gemischte Touren, der Briefträger kommt bei diesen auch mit Paketen. Das war der Schlüssel zum Erfolg, um während der Coronakrise die vielen Pakete zu bewältigen. Unsere Strategie für die Zukunft sieht vor, dass dieser Anteil in den nächsten fünf Jahren noch deutlich steigt.

Wird diese Strategie eher im ländlichen Bereich angewendet?

Ja. Wenn sie im Zentrum von Zürich oder Bern leben, werden Sie davon nicht viel merken. Dort ist der Punkt, an dem es sich lohnt, Briefe und Pakete zusammen auszuliefern, noch viel weiter weg. Sobald sie die Ballungszentren von Zürich, Basel, Bern und Genf verlassen, ändert sich das. Auf dem Land ist die Zahl der gemischten Touren mittlerweile bei mindestens 70 bis 80 Prozent.

Mein Eindruck ist, dass der Zeitdruck bei der Paketzustellung sehr hoch ist. Gerade bei privaten Anbietern kommt es häufig vor, dass die Pakete achtlos vor die Türe gestellt werden und nicht einmal mehr geklingelt wird. Sehen Sie dieses Problem auch?

Wir kriegen sehr häufig Reklamationen von Kunden, bei denen wir aber feststellen, dass die Pakete nicht immer durch uns zugestellt wurden. Es ist ein sehr schwieriger Spagat. Wir müssen uns die Grösse der Herausforderung vor Augen halten. Im ersten Lockdown stieg das Paketvolumen um 40 Prozent, im November und Dezember wuchs es um 25 Prozent gegenüber den bereits hohen Festtagswochen vom Vorjahr. Da ist es sehr schwierig, die Qualität konstant hoch zu halten. Wir sind aber sehr zuversichtlich. Die Qualität der Arbeit unserer Mitarbeitenden ist sehr hoch, ihr Berufsethos und ihre Beziehung zu den Kunden sehr gut. Zudem arbeiten wir daran, sicherzustellen, dass unsere Prozesse eine hohe Qualität erlauben. So garantieren wir, dass noch geklingelt wird, dass die Avisierung funktioniert und dass die Pakete am richtigen Ort deponiert werden.

Gewerkschaften beklagten wegen der hohen Volumen einen hohen Druck bei den Mitarbeitern. Wie haben Sie darauf reagiert?

Ich würdige die Leistung unserer Mitarbeitenden. Es ist unglaublich, was sie geleistet haben. Das gilt auch für unser Kader. Alle unsere Prozesse mussten innert kurzer Zeit umgestellt werden, um die gestiegenen Volumina zu bewältigen. So haben wir nicht nur die Grundversorgung sichergestellt, sondern dafür gesorgt, dass die Bevölkerung den Anweisungen der Behörden folgen und zuhause bleiben konnte. Wir mussten die ganze Planung der Touren ändern. Wir haben insgesamt rund 800 Vollzeitstellen geschaffen. Wir haben über 1000 zusätzliche Temporärmitarbeitende eingestellt, die im Januar immer noch zu einem Grossteil mit dabei waren. Wir haben die Arbeit anders strukturiert.

Können Sie ein Beispiel geben?

Wenn die Mitarbeitenden am Morgen Pakete einladen müssen, machen sie das mittlerweile etwa in der Basis in Zürich-Oerlikon auf eine neue Art zu zweit. Das halbiert die Belastung der Mitarbeitenden am Morgen, so dass sie während des Tages bessere Leistungen erbringen können. Solche Beispiele gibt es Dutzende.

Brauchen sie künftig auch noch mehr Paketzentren?

Ja. Wir haben bereits Projekte in Utzenstorf und im aargauischen Buchs angekündigt. Im Rahmen unserer neuen Strategie werden wir eine Milliarde Franken mehrheitlich in regionale Paketzentren investieren, die näher an unserer Kundschaft sein werden und unsere Dienstleistungen schneller machen. Andererseits müssen wir eine tiefgreifende Reform der bestehenden Zentren vornehmen. Historisch hat die Post eine Zentralisierungsstrategie verfolgt in den letzten 20 Jahren. Es wurde immer konsolidiert. Vor zwei Jahren hatten wir noch drei grosse Paket- und drei grosse Briefzentren. Davon gehen wir jetzt weg. Nun müssen wir auch die Briefzentren umbauen, um dort auch Pakete verarbeiten zu können.

Mit der vorgesehenen Privatisierung von Postfinance ist diese wohl nicht mehr Teil Ihrer Strategie.

In welche Richtung sich Postfinance entwickeln wird, ist noch nicht klar. Das wird die nun angestossene politische Debatte um die Privatisierung zeigen. Für uns sind zwei Elemente zentral. Erstens: Es braucht die Erweiterung des Geschäftsmodells, also dass Postfinance Hypotheken und Kredite vergeben darf. Zweitens darf die Frage der Eigentümerschaft nicht vom Grundversorgungsauftrag, den Postfinance hat, entkoppelt sein. Derzeit muss Postfinance den Zahlungsverkehr abwickeln sowie Bar-Ein- und Auszahlungen ermöglichen. Einen Teil davon hat Postfinance an unsere Filialen delegiert. Es gibt also eine enge Verknüpfung.

Sie wollen also eine Entschädigung für diese Dienstleistungen?

Wenn Postfinance ein neues Geschäftsmodell erhält oder neue Eigentümer, dann muss zwingend geregelt sein, wie der Grundversorgungsauftrag im Zahlungsbereich ausgestaltet ist. Heute wird dies durch die Einnahmen von Postfinance finanziert. Wenn morgen die Bank nicht mehr Teil der Post ist, dann muss entweder ein neuer Grundauftrag definiert werden oder, falls er gleich bleibt, muss eine andere Finanzierungsquelle gefunden werden. Das ist die Aufgabe des Parlaments.

Postfinance könnte privatisiert werden. Keystone

Und haben Sie Vorstellungen wie der Auftrag aussehen soll?

Das ist eine politische Entscheidung. Welche Grundversorgung wollen wir haben in der Schweiz? Und was soll sie kosten? Das muss das Parlament entscheiden. Was ich beobachte: KMU, die ihre Logistik und ihre Infrastruktur auf diejenige der Post abgestimmt haben, gewinnen dadurch Wettbewerbsfähigkeit, in den Regionen der Schweiz tätig zu sein und nicht nur in den Metropolen Zürich, Basel oder Genf. Diese Unternehmen haben auch Bedürfnisse im Zahlungsverkehr. Es hängt nun davon ab, wie diese von der Politik gewichtet werden.

In einem Paketzentrum in Frauenfeld gab es gegen Ende Jahr eine überdurchschnittliche Zahl an coronakranken Mitarbeitenden. Haben Sie Ihre Mitarbeitenden zu wenig geschützt?

Wir haben 56'000 Mitarbeitende bei der Post. Davon arbeiten rund 45'000 Leute in der Fläche, nicht im Homeoffice. Unsere Statistiken, was die Anzahl Infektionen anbelangt, waren im ersten Lockdown im Schnitt signifikant tiefer als der Landesdurchschnitt. Seit dem Sommer bewegen sie sich gemäss der gesamtschweizerischen Entwicklung. Bei so vielen Mitarbeitenden ist es klar, dass es da und dort Ausbrüche geben kann.

Sie haben in London gearbeitet, stammen aus dem Kanton Tessin. Da gab es ja dramatische Entwicklungen. Wie haben Sie das erlebt?

Die meisten von uns kennen jemanden, der sehr stark an Covid gelitten hat oder gar gestorben ist. Bei mir war es ein sehr guter Freund, der fast gestorben ist. Das hat mich persönlich sehr beschäftigt. Die Coronakrise ist leider noch nicht zu Ende, deshalb ist es nun so wichtig, dass wir uns an die Massnahmen halten.

Werden Sie sich impfen lassen?

Ich werde mich sofort impfen lassen, wenn ich an der Reihe bin, noch muss ich mich aber gedulden. Richtigerweise sind zuerst die älteren Personen und Risikopersonen an der Reihe.

Würden Sie die Impfung auch ihren Mitarbeitenden empfehlen?

Der Bund empfiehlt die Impfung auf freiwilliger Basis. Als bundesnaher Betrieb wäre es bizarr, wir würden etwas anderes empfehlen.

Die Post will sich im sicheren Transport von digitalen Daten einen Namen machen. Wo sind Sie da vor allem tätig?

Wir sind beim elektronischen Patientendossier engagiert. Im Kanton Aargau wurde es bereits lanciert, nun folgt Graubünden. Ein immer grösserer Anteil der Bevölkerung wird Zugriff haben auf das elektronische Dossier. Der Transport von schützenswerten Informationen ist ja Kernaufgabe der Post. Das ist der Grund, weshalb alle Postgesellschaften existieren: Dass Behörden und Personen ihre Geschäfte sicher und vertraulich abwickeln können. Vor 170 Jahren waren diese Informationen auf Papier, deshalb war es der Brief. Heute sind die Daten digital abgespeichert, auch der Transport findet nicht mehr physisch statt. Deshalb wollen, nein müssen wir, in diesem Bereich mitmachen. Sei es im Bereiche Gesundheit oder Finanzen – überall wo das vertrauliche Element wichtig ist.

Wie wichtig ist ein Ja zur Swiss-E-ID, über die am 7. März abgestimmt wird?

Das ist sehr wichtig. Es geht darum, dem Bürger einen sicheren Zutritt zu digitalen Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Das kann man besser machen, wenn es rechtliche, klare Rahmenbedingungen gibt. Wir sind Teil davon, das muss ich transparent sagen. Ich bin aber überzeugt, die Schweiz braucht solche Lösungen, für die Wirtschaft und die Bevölkerung.

Können Sie die Bedenken darüber verstehen, dass private Firmen da mitmischen? Das ist doch heikel, wenn es um eine behördlich ausgestellte ID geht.

Die Identifizierung ist und bleibt Sache des Staates. Es gibt zum Teil Missverständnisse. Wichtig ist, dass kein privates Unternehmen einen Pass herausgibt. Es geht darum, eine ID, die besteht, in eine digitale Version umzumünzen. Da ist meiner Meinung eine private Lösung im gesicherten Rahmen möglich.