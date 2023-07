Interview Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider: «Die Asylzahlen steigen im Herbst, doch es wird kein Asylchaos geben» SP-Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider hat am Dienstag den Newsroom von CH Media besucht. Im Interview wagt sie einen Ausblick auf den Asylherbst und verrät, für wie viele Menschen die Schweiz Platz hat.

Sie ist die Lieblingszielscheibe der SVP: Justizministerin Elisabeth Baume-Schneider. Denn die Bundesrätin ist verantwortlich für die Asylpolitik der Schweiz. Im Interview mit CH Media-Chefredaktor Patrik Müller erklärt die SP-Politikerin, was die Schweiz in Bezug auf die Zuwanderung erwartet. An die Adresse der SVP sagt sie deutlich: «Es wird kein Asylchaos geben».