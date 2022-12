Interview Axpo-Eigentümer rechtfertigen die Staatshilfe: «Letzte Woche haben sich die Preise am Markt überschlagen» Der Aargauer Energiedirektor Stephan Attiger vertritt die Eigentümer des Stromkonzerns Axpo. Er sagt, die Axpo werde dieses Jahr «unter Umständen» so hohe Gewinne machen wie noch nie – trotzdem sei der Rettungsschirm des Bundes bitter nötig. Auch wenn er ihm «wehtut».

Exklusiv für Abonnenten

Der Aargauer Energiedirektor Stephan Attiger vertritt die Eigentümer der Axpo – darunter die Kantone Zürich, Aargau, Schaffhausen, Glarus und Zug. Bild: Chris Iseli (Aarau, 7. Juni 2022)

Was hat die Axpo falsch gemacht, dass sie nun staatliche Hilfe braucht?

Stephan Attiger: Der Markt hat sich stark zu Ungunsten der Axpo entwickelt. Grundsätzlich stellt sich immer die Frage, wie viel Strom ein Energieunternehmen am Markt absichern will. Das tut die Axpo, um die Risiken zu minimieren. Jetzt, wo die Preise so stark steigen, muss die Axpo mehr Geld als Sicherheit für diese langfristigen Verträge hinterlegen.

Der Strompreis ist sehr hoch, und die Axpo verdient sich ein goldenes Näschen. Wieso braucht sie einen Kredit?

Ich weiss, es tönt paradox. Aber gerade wegen dieser hohen Preise braucht die Axpo mehr Liquidität. Schauen Sie: Die Händler kaufen Strom an der Börse in vielen Fällen einige Jahre im Voraus. Das heisst, sie sichern sich beispielsweise heute den Strom für 2024. Weil nun die Angst vor einer Mangellage umgeht und sich viele Händler nicht sicher sind, ob es dann noch Strom hat, sind sie bereit, für den Strom sehr hohe Preise zu bezahlen. Das wiederum hat zur Folge, dass die Stromverkäufer deutlich höhere Sicherheiten hinterlegen müssen für bereits abgeschlossene Verträge.

Zur Person Stephan Attiger Der FDP-Politiker amtet seit 2013 als Regierungsrat im Kanton Aargau. Der Badener leitet dort das Departement für Bau, Verkehr und Umwelt. Daneben vertritt der 55-Jährige die Eigentümer des Stromunternehmens Axpo. Dazu zählen die Kantone Zürich, Aargau, Schaffhausen, Glarus und Zug sowie die kantonalen Elektrizitätswerke EKZ, AEW, SAK und EKT. Von 2013 bis 2017 sass Attiger im Verwaltungsrat der Axpo.

Also hat sich die Axpo verspekuliert? Oder ist sie zu stark auf kurzfristige Profite aus?

Genau das Gegenteil ist das Problem. Hätte die Axpo keinen Strom abgesichert, hätte sie jetzt keine Liquiditätsengpässe. Denn nur für den Strom, den man langfristig an der Börse gehandelt hat, muss man Liquidität hinterlegen. Oder anders gesagt: Weil die Axpo eine Risikominimierung gemacht hat, sorgt sie für Preis- und Planungssicherheit, hat aber nun ein Liquiditätsproblem.

Wie lange wissen Sie schon, dass es nun plötzlich derart kritisch wird?

Angefangen hat das im Dezember 2021, als Alpiq wegen der extremen Preisausschläge an der Börse beim Bund vorstellig wurde. Wir haben dann gesehen, dass solche markanten Verwerfungen auf dem Markt auch andere Stromproduzenten betreffen können. Damals gab man Entwarnung, die Alpiq zog ihr Gesuch zurück. Doch seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine sind die Energiepreise noch einmal stark gestiegen. Das hat den Bund veranlasst, ein Gesetz auszuarbeiten, das die Stromkonzerne unter einen Schutzschirm stellt. Die Axpo hat dieses Gesetz unterstützt, um eine Versicherung für den Fall der Fälle zu haben.

Und dann?

Noch bis vor einem Monat hatten wir das Gefühl, dass die Axpo ohne Liquiditätshilfen durchkommt. Doch letzte Woche haben sich die Ereignisse am Markt überschlagen. Gazprom kündigte die Verlängerung des Lieferstopps von Nord Stream 1 an. Die Preise stiegen sprunghaft an. Ausschlaggebend war letztlich die Tatsache, dass die Axpo die erforderliche Liquidität an der Börse innert 48 Stunden bereitstellen muss. Ohne Kreditgarantie seitens des Bundes wäre das womöglich in Zukunft nicht mehr zu bewerkstelligen. Deshalb hat der Verwaltungsrat entschieden, den Bundesrat um einen Kreditrahmen zu ersuchen.

Der Rettungsschirm erinnert bisweilen an die UBS-Rettung oder den Swiss-Air-Notkredit. Welche Bedeutung messen Sie dem staatlichen Rettungsschirm zu?

Die einzige Parallele sehe ich darin, dass der Bund einen Schutzschirm lanciert. Doch im Fall der Axpo ist der Inhalt dieses Kreditrahmens gänzlich anders als beispielsweise bei der Swissair. Und zwar geht es um Depots, die hinterlegt werden müssen. Der Bund erhält das Geld so oder so wieder zurück. Die Axpo ist kein marodes Unternehmen wie die Swissair damals. Unter Umständen macht die Axpo heuer gar mehr Gewinne als alle anderen Jahre zuvor.

Die Übergewinne sind eine Tatsache. Wäre es nicht angezeigt, diese abzuschöpfen und jenen zukommen zu lassen, welche die hohen Preise besonders stark belasten?

Unser oberstes Ziel ist es, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Ich bin also in erster Linie einfach nur dankbar und erleichtert, wenn alle Schweizer Stromunternehmen einigermassen gut durch die Krise kommen. Sollten dann die Gewinne tatsächlich überdurchschnittlich hoch ausfallen, können wir gerne wieder darüber diskutieren, wie diese verwendet werden sollen. Klar ist schon jetzt: Die Axpo schüttet keine Dividenden aus, egal, ob sie auf den Bundeskredit zurückgreifen muss oder nicht. Aber sie braucht Geld für langfristige Investitionen. Wenn sämtliche Liquidität abgeschöpft wird, fehlt dafür das Geld. Wir können uns deshalb beispielsweise vorstellen, dass allfällige Gewinne in einen Fonds zur Förderung und zum Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion in der Schweiz fliessen.

Weshalb spielen die Preise auf dem Energiemarkt so verrückt?

Das Grundproblem liegt darin, dass das Angebot deutlich tiefer ist als die Nachfrage. Das treibt die Preise in die Höhe. Dafür sind verschiedene Faktoren verantwortlich. Erstens gibt es in Europa nur noch beschränkt Gas, weil Russland die Lieferungen blockiert. Da in vielen EU-Ländern Gas zur Stromproduktion verwendet wird, gipfelt der Gasengpass in einen Stromengpass. Zweitens sind viele Kernkraftwerke in Frankreich in Revision und liefern keinen Strom. Und drittens sind die Wasserstände in der Schweiz sehr tief, was eine optimale Stromproduktion verunmöglicht.

Haben Sie schon einmal eine ähnliche Situation erlebt?

In meiner Zeit als Energiedirektor und als Vertreter der Axpo-Eigentümer habe ich das noch nie in diesem Ausmass erlebt. Die Kumulation der Ereignisse, die zu diesen exorbitanten Preisen führt, ist ausserordentlich.

Als FDP-Politiker stehen Sie für freie Marktwirtschaft. Gerade im Ständerat gab es von liberaler Seite grosse Kritik am Rettungsschirm. Schmerzt es, auf staatliche Unterstützung zurückgreifen zu müssen?

Das tut sehr weh! Und zwar allen: Jedem, der bei der Axpo arbeitet oder dort im Verwaltungsrat sitzt, blutet das Herz – und zwar unabhängig von der politischen Gesinnung.

Wieso unterstützt der Bund und nicht die Kantone? Die Liquidität müssten ja eigentlich die Eigentümer sicherstellen.

Es gibt in den Kantonen keine gesetzliche Grundlage, die es erlauben würde, Steuergelder als Kredit einem Stromkonzern zur Verfügung zu stellen. Ein kantonaler Schutzschirm wäre also nur mit neuen Gesetzen möglich gewesen. Der Bund hat relativ rasch gesagt, dass man das auf Bundesebene lösen muss, und in der Folge eine Gesetzesgrundlage erarbeitet.

Bundesrätin Simonetta Sommaruga im Gespräch mit Regierungsrat Stephan Attiger. Bild: Sandra Ardizzone

Inwiefern trifft das Dividendenverbot die Kantone als Eigentümer?

Die Kantone haben schon in den vergangenen Jahren kaum Dividenden bezogen. Der diesjährige Ausfall ist also für die Eigentümerwerke und Kantone von keiner grossen Bedeutung.

Bundesrätin Sommaruga spricht von einem «Flächenbrand», der die Elektrizitätswerke ebenfalls in Bedrängnis bringt. Wie ist das gemeint?

Dazu muss man wissen: Die Axpo ist eine Grossproduzentin, sie verkauft ihren Strom hauptsächlich an den Börsen. Dort sowie via bilateralen Weg kaufen andere Unternehmen Strom ein. Nehmen wir nun an, die Axpo fällt aus und könnte nicht mehr liefern. Dann erhalten auch die Bezüger keinen Strom mehr, die bei Axpo direkt Strom bezogen haben. Sie könnten ihren Verpflichtungen gegenüber Privaten oder Unternehmen nicht mehr nachkommen. Das wäre ein einziger Rattenschwanz.

Wie kommen die Schweizer Energiekonzerne aus diesem Schlamassel wieder raus?

Wir müssen damit rechnen, dass die Märkte noch Monate volatil bleiben. Das zwingt die Stromkonzerne mitunter dazu, ihre Geschäftsmodelle zu überdenken. Die Liquiditätsanforderung sinkt, sobald die Lieferung zum vereinbarten Termin erfolgt ist. Die Axpo überlegt sich daher beispielsweise, in Zukunft weniger Strom über die Börse und dafür mehr direkt an Verteilnetzbetreiber und Endkunden zu verkaufen.

Welche Rolle spielt dabei die teilweise Liberalisierung des Strommarkts?

Die Teilmarktliberalisierung ist ein ungünstiges Konstrukt. Sie führt gezwungenermassen immer zu einer Ungerechtigkeit. Es stellt sich deshalb schon länger die Frage, ob eine totale Liberalisierung des Strommarkts nicht ehrlicher wäre.

Der Axpo-CEO spricht von einer «Vorsichtsmassnahme». Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Axpo tatsächlich auf den Bundeskredit zurückgreifen muss?

Je volatiler die Preise am Markt, desto höher die Wahrscheinlichkeit. Wir können diese Entwicklung aber nicht beeinflussen und damit auch nur sehr schwer abschätzen, ob die Axpo auf den Kredit zurückgreifen muss oder nicht.